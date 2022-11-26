Нашим прекрасным мамам посвящается…

С праздником, наши милые, добрые и самые лучшие мамы на свете! Фото: Екатерина ПАПАКИНА

За круглым столом под чашечку ароматного чая собрались местные жительницы - мамы, воспитанные поколением победителей 1945 года, которые сегодня передают молодежи впитанные от героев военных и послевоенных лет идеалы и ценности. У всех этих женщин разная судьба, разное количество детей, внуков и даже правнуков. Но они едины в одном: грядущие поколения должны знать и достойно развивать наследие предков.

- Наши дорогие и любимые мамы - это не только хранительницы очага и семейных ценностей. Это великие созидатели, наша точка опоры, наш надежный тыл и бесконечный источник любви, - подчеркнул в своем приветственном обращении Станислав Панов, депутат областной Думы, первый секретарь Комитета БРО КПРФ, выступивший инициатором состоявшейся встречи.

К слову, День матери появился в России в девяностые годы прошлого века по инициативе представителей компартии: с предложением об учреждении государственного праздника выступил Комитет по вопросам женщин, семьи и молодежи ГД РФ, возглавляемый Алевтиной Опариной.

- Мы рады поздравить вас и в вашем лице всех белгородских мам. Пожелать здоровья, ответной любви и заботы детей и, конечно, душевного покоя и мира, - обратилась к гостьям Елена Серенко, председатель регионального отделения ВСЖ «Надежда России», соорганизатор мероприятия.

Говорили о многом. О семейных традициях и воспитании, об уроках, полученных от поколения фронтовиков, и об их передаче нынешней молодежи. О том, какими важными делами заняты мамы сегодняшних наших защитников.

Станислав Панов подчеркивает: мамы – наша опора и надежный тыл. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

И, конечно, делились собственными секретами сохранения гармонии в семье и преемственности поколений. Например, Светлана Гуриевна Кадыкова с улыбкой признается, что главная ее житейская мудрость, наследованная от мамы – объединение: потому и съезжается на все праздники многочисленная родня из самых разных уголков страны, а каждый из присутствующих точно знает, что его искренне любят и ценят.

Мария Григорьевна Щербак главный принцип, который передает детям и внукам, формулирует просто: нужно уметь честно трудиться, уважительно и доброжелательно относиться к окружающим. Кстати, лучшей иллюстрацией этого стал ароматный пирог собственного приготовления, врученный ею организаторам в качестве ответного подарка.

«Нужно быть благодарным за то, что дарит тебе судьба, стремиться постигать что-то новое и искренне любить свою страну», - Ирина Ивановна Смирнова очень рано потеряла родителей, но все равно считает себя счастливым человеком. Свою любовь к окружающему миру, понимание ответственного подхода к каждому делу она передала детям, и сегодня искренне ими гордится.

А Валентина Ивановна Голубева рассказывает, как мама, уходя ранним утром на работу в колхоз, оставляла им с братом задания. Хвалили в послевоенное время очень мало, вспоминает она, но каждое выполненное дело, каждое достижение становилось большой радостью, своего рода залогом будущей счастливой, мирной жизни. Потому и появилась традиция: не только бережно хранить, но и продолжать собирать грамоты всех членов семьи.

Гордиться своими близкими, поддерживать их, вместе двигаться вперед – об этом правиле говорила и Алевтина Александровна Харченко. Когда-то давно она, еще достаточно молодой медицинский работник, отказалась от награды в пользу коллеги, выходящего на пенсию: так будет справедливо, объясняла тогда Алевтина свой поступок. И сегодня, будучи активным участником общественной жизни города, она учит окружающих быть справедливыми и неравнодушными.

- Все самые добрые слова, все самые красивые цветы, все тепло наших рук и сердец мы посвящаем мамам, - завершая встречу с этими замечательными белгородками, сказал Станислав Геннадиевич. - Русские женщины неповторимы и прекрасны в этой ипостаси. Низкий им поклон, пожелания добра и счастья!