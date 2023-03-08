В Белгородской области 250 семей из приграничных сел выбрали новые квартиры

Главы муниципалитетов помогут новоселам с переездом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня Вячеслав Гладков осмотрел новые квартиры для переселенцев из приграничных сел в микрорайоне Восточный. Три семьи из села Бутырки Валуйского округа, хутора Старый Волоконовского района и села Староселье Краснояружского района уже определились с жильем. Все квартиры по площади соответствуют тем размерам жилья, которое сейчас находится у них в собственности.

С февраля этого года Белгородская область начала реализацию поручения Президента РФ по решению жилищного вопроса жителей приграничья, которые потеряли свое жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Региону на приобретение и строительство новых домов и квартир было выделено 9,4 млрд рублей из федерального.

- Процесс идет. Мы понимаем, и во время встреч я говорил жителям неоднократно, что этот процесс достаточно непростой для каждой семьи. Потому что, когда ты живешь, например, в Валуйском округе, в Волоконовском районе, принимать решение о переезде в Белгородский район или Белгород – это, конечно, непросто. Это большие изменения в жизни всей семьи, и этот процесс, конечно, нужно осознавать. Но мы к этому готовы, потому что у нас первый этап - мы предлагаем то жилье, которое у нас готово. Здесь выстроена социальная инфраструктура: детский сад, школа, есть замечательные детские площадки. И я думаю, что те, кто принял решение, никогда об этом не пожалею, - сказал Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что всем семьям власти обязательно помогут с переездом. Одним из основных вопросов остается это перевоз вещей из того жилья в зоне ЧС. Этим организованно будут заниматься главы администраций. Если мебель пострадала, власти помогут с обеспечением новой за счет внебюджетных средств.

Губернатор пояснил также, что как только позволит погода, в регионе приступят ко второму этапу реализации поручения президента – к строительству нового жилья.