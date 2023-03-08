На бывшего мэра Белгорода Иванова завели уголовное дело

Антон Иванов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего мэра регионального центра Антона Иванова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с августа 2019 года по июль 2021 года подозреваемый в ранге генерального директора АО «Белгородская ипотечная корпорация» дал указания исполнительному директору АО «БИК» заключить договора займа между обществом и несколькими коммерческими организациями. В соответствии с ними АО «БИК» предоставил деньги по договору займа под установленный процент.

После заключения этих договоров Антон Иванов инициировал заключение дополнительных соглашений с выгодными для коммерческих организаций условиями, касающимися продления сроков действия договоров, увеличения сумм займов, а также неприменения тарифных санкций за просрочку их возврата.

- Впоследствии погашение задолженности по вышеуказанным договорам на общую сумму свыше 50 миллионов рублей не производилось, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Тем временем, в период получения займов через третью коммерческую организацию в собственность Антона Иванова был передан автомобиль стоимостью свыше 2,5 миллионов.

Преступление удалось выявить в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам УФСБ России Белгородской области. Подозреваемый задержан следователями СК России и помещен в изолятор временного содержания. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, экс-мэра Белгорода задержали сотрудники ФСБ.

Напомним, ранее Антон Иванов занимал должность генерального директора АО «БИК» и регионального Фонда поддержки ИЖС. В декабре 2021 года его кандидатуру утвердили на должность мэра Белгорода. Главой администрации областного центра он проработал по октябрь 2022 года. 31 октября Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сославшись на смену деятельности.

Однако позже губернатор Вячеслав Гладков рассказал в одном из прямых эфиров о том, что Иванов «не успевал за темпами работы». За что не раз в его адрес звучала критика на оперативных совещаниях. Даже после ухода с поста мэра, к его работе остались вопросы со стороны главы региона.