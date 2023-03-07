В Белгороде на месте старой свалки обустроят зеленую зону

Все работы по рекультивации старого полигона планируют завершить в конце 2024 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Юго-Западном микрорайоне Белгорода полным ходом идут работы по рекультивации старого полигона ТБО. На сегодняшний день в процессе первый этап – технический. На старой свалке ежедневно задействованы больше 20 единиц техники и 27 сотрудников предприятия-подрядчика.

Рабочие убирают свалочные массы. После чего их перемещают, формируя так называемое тело полигона. Там пересыпаются черноземом и песком. Сейчас перемещено уже около 170 тысяч кубометров.

После перемещения свалочных масс вокруг тела полигона обустроят дренажную трубу, по которой будет уходить весь фильтрат, образующийся в результате гниения. По системе трубопроводов он будет подаваться на очистные сооружения.

- Здесь фильтрат будет разделяться на две фракции: чистую техническую воду и концентрат фильтрата. Вода будет использоваться для полива, а концентрат подлежит специальной утилизации. Это довольно «агрессивные» отходы, - рассказал Михаил Щербинин, инженер ООО «ЦМПТ»

Далее рабочие приступят ко второму этапу – биологическому. На месте старой свалки создадут зеленую зону. Здесь высадят деревья и кустарники.

- Это масштабный инфраструктурный экологический проект. На рекультивацию свалки был заключен контракт на сумму 1 млрд 533 млн рублей. Это федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», - отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства – начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Белгорода Сергей Полхов.

Все работы по рекультивации старого полигона планируют завершить в конце 2024 года.

отметим, этот полигон ТКО действовал с 1977 года. С 2006 года сохранение отходов на этой территории было прекращено, а в 2019 году свалка была закрыта. Полигон занимает площадь 20,4 га. Здесь накоплено 1,2 млн кубометров мусора. Глубина свалочных масс составляет от 2 до 16 метров.