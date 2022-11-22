Во время обстрела Шебекино Белгородской области погибла женщина

Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Шебекино Белгородской области вновь попал под обстрел со стороны Украины 22 ноября. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о погибшей женщине.

- При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей, - написал глава региона в соцсети.

Вячеслав Гладков также отметил, что дневной обстрел со стороны Украины пришелся в основном на территорию госпиталя «Ветеранов войн». В медучреждении проходят лечение люди пожилого возраста.

- Слава богу, пострадавших нет. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод. Все оперативные службы находятся на месте, - сообщил губернатор Белгородской области.