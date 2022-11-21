Все, что нужно знать про большую пресс-конференцию белгородского губернатора Вячеслава Гладкова 21 ноября

Более 120 минут Вячеслав Гладков отвечал на вопросы журналистов. Фото из соцсетей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня, 21 ноября, провел пресс-конференцию. Он общался с журналистами, непринужденно отвечая на все вопросы. «Комсомолка» выбрала самые интересные цитаты главы региона.

Про возможное нападение со стороны Украины. «Я не хочу драматизировать ситуацию, но мы рассматриваем несколько вариантов развития событий. И в этой связи надеемся, что пессимистический вариант не будет реализован, хотя мы и к нему готовимся. Начиная с апреля, мы занимаемся укреплением рубежей».

Про траты на СВО. «Сумма расходов растёт. Как мы восстанавливаем объекты - в основном это внебюджетный фонд и резервный фонд правительства Белгородской области. Мы стараемся оперативно выполнять эту работу. В целом мы потратили за восемь месяцев на всё, что связано со специальной военной операцией, порядка 13 млрд рублей».

Про социальные программы на фоне урезания бюджета. «Я пока не вижу никаких проблем в выполнении обязательств, которые мы брали перед жителями в части выплат, медицинского обеспечения и многих других. Да, объём прибыли, мы видим, по металлургическим компаниям, сократится. Бюджет будет меньше. Некоторые программы будут меньше, но закрывать программы, лишать кого-то помощи мы не планируем».

Про проблемы в сельском хозяйстве. «Несмотря на сложности, которые некоторым фермерам принесли обстрелы, добавилась чрезвычайная ситуация из-за излишнего увлажнения земли. И часть урожая, я в первую очередь говорю о сое, мы потеряли. Плюс весной и осенью из-за обстрелов не всё удалось убрать».

Про увольнение мэры Белгорода Антона Иванова. «Он пришел и сказал: «Вячеслав Владимирович, я за вами не успеваю. Отпустите меня». Мне многое нравилось в его работе, но были и те моменты, которые меня не устраивали. Я считаю, что на работу берешь человека и ждешь, что он будет выполнять свою работу. А выполнять за него его работу – это неправильно».

Про жилищные сертификаты жителям пострадавших от обстрелов населённых пунктов. «Базовое уточнение - у нас нет эвакуации. Жилищные сертификаты рассматриваются как одна из многих форм поддержки жителей тех 15 населённых пунктов, где объявлен режим ЧС. Там, куда мы не можем войти, ставим вопрос или строительства нового посёлка на 1000 домов, или получения жилищных сертификатов для строительства на территории Белгородской области».

Про главные достижения Белгородской области в 2022-м году. «Мы выделили огромные деньги на детские сады в Белгороде, мне очень хочется, чтобы эти объекты были завершены. Я очень рад, что мы выполнили самый большой за последние 10 лет объем дорожного строительства и ремонта дорог - было потрачено более 25 млрд рублей, никогда регион на дороги таких денег не выделял. Мне хотелось бы понять, какая ситуация с утеплением фасадов, что с ремонтом общежитий. Мне очень важно завершение программы этого года по обеспечению жильём многодетных семей. Получил сумасшедшее удовольствие от домов, которые построил Белгородский район для семей с детьми-инвалидами».

Про место на улице Маяковского, где 3 июля ВСУ разрушили жилой дом. «С точки зрения развития Белгорода на месте ЧП на Маяковского правильно развивать инфраструктуру. Задача построить самый хороший, самый красивый, самый удобный детский сад».

Про вероятность, что после 1 декабря отменят дистанционный формат обучения в школах. «На сегодня ситуация не позволяет вернуться к очному обучению. Можно ли рисковать жизнью и здоровьем детей - нет. Детям непросто в дистанционном формате получать качественное образование. И всем нам - и родителям, и детям, и учителям - будет крайне непросто. Но обстановка такая».

Про детский лагерь «Бригантина» в Крыму. «Жду от министерства строительства области и заместителя губернатора Владимира Базарова сдачи объекта, чтобы наши дети смогли туда приехать на отдых. Надеюсь, лето наши дети будут проводить в нашем лагере в Евпатории».

Про траты на волонтеров. «По некоторым направлениям у меня были сомнения в правильности решений, которые мы принимаем - дойдёт ли помощь до нужного адресата. Если уверены, мы закупаем. Денег мы тратим достаточно много».

Про шесть регионов, которые помогают Белгородской области больше всего. «Кировская область помогала с поставками леса, так как у самого региона древесины не так много. Московская область только за одну неделю оказала помощь практически на 1 млрд рублей. Кроме них помогают Орловская, Тульская, Калужская области, республика Удмуртия и другие».

Про обмен военнопленных. «Ситуация сложная. У нас шесть человек освобождены, но есть белгородцы, которые находятся в плену. Те, кто занимается этой работой, они ее выполняют и связь у нас с ними постоянная».