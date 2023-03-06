В Белгородской области нашли 20 тысяч пачек нелегальных сигарет

Нелегальный товар хранился в гараже. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии с сотрудниками СУ УМВД России по Белгородской области обнаружили огромный склад немаркированный табачной продукции. В совершении преступления подозревается 33-летний житель региона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Нелегальный товар хранился в гараже. Полицейские изъяли из незаконного оборота 20 тысяч пачек сигарет без маркировки. По оценке экспертов, общая стоимость партии составила свыше двух миллионов рублей. Предварительно установлено, что табачную продукцию впоследствии планировалась сбывать. В соответствии с п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские приставы конфисковали почти 1500 пачек сигарет.