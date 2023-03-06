Плечом к плечу: как ЛДПР помогает волонтерам по всей стране

ЛДПР уже поддерживает швейбаты во многих регионах страны.

В России создано движение «Плечом к плечу». Об этом объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал объединиться всех: и оппозиционные партии, и неравнодушных патриотов страны.

По замыслу инициаторов этого движения в нем не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу.

ПАРТИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

- Сейчас главная партия страны - это, конечно, партия Победителей. Здесь и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, - заявил Слуцкий.

Полгода назад в партию обратились волонтеры из движения «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток: жен, сестер и матерей военнослужащих. А сейчас объединяет женщин в 150 городах России.

Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.

ЛДПР уже поддерживает швейбаты во многих регионах страны: закупает ткани, машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов под швейный цех.

Идейная вдохновительница проекта «Шьем для наших» Элина Патыкова - популярный блогер из Перми

БУДЕМ ШИТЬ, ЖИТЬ И ПОБЕЖДАТЬ

Идейная вдохновительница проекта Элина Патыкова - популярный блогер из Перми. С началом СВО она записывает видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает, как.

- На сегодняшний момент мы отправили только из Перми уже 17 тысяч тонн готовой продукции в зону СВО. Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий. Наша помощь - адресная. Мы получаем конкретные запросы от ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить. Например, с отправкой груза. В этом ЛДПР нам помогает, - рассказывает Элина.

А Леонид Слуцкий подчеркивает:

- Мы взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа - наше общее дело. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора.

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте.

В прифронтовом регионе помочь военнослужащим готов практически каждый житель. Фото: "КП" Архив

БУРЖУЙКИ И ДРОВА, ОДЕЖДА И НОСИЛКИ

С первых дней специальной военной операции Белгородское региональное отделение ЛДПР под руководством координатора Евгения Дремова также оказывает помощь нашим бойцам. Силами партийцев на фронт собирают самое необходимое, начиная от батареек для раций или шоколадок, заканчивая сверхсовременными квадрокоптерами.

В прифронтовом регионе помочь военнослужащим готов практически каждый житель. Волонтеры движения ROZA Z заготавливают бревна для блиндажей, дрова для буржуек. Неравнодушные белгородцы собираются после работы и в выходные дни. Кроме того, они изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети, а также собирают гуманитарную помощь для передачи солдатам.

Не остаются в стороне студенты колледжей и техникумов. Учащиеся 33 образовательных учреждений области изготавливают буржуйки и мобильные печи; шьют маскхалаты, нательное белье, балаклавы, толстовки, производят спальные мешки и тактические носилки.

Студенты готовы оказать помощь в ремонте и обслуживании техники, делают скамьи для временных укрытий. А еще выпекают хлебобулочные изделия, готовят горячую пищу для военных, в том числе пациентов госпиталей.

Елена Мельникова из Белгородского района шьет для солдат подушки. Фото: "КП" Архив

«БУДТО МАМУ ОБНЯЛ»

Жительницы Белгородчины готовы поделиться материнским теплом с каждым солдатом. К примеру, рукодельницы из Краснояружского района вяжут тепле вещи. Пенсионерка Вера Егоровна отправила на фронт больше сотни пар носков. Женщина уверена, что вещи, сделанные с любовью, защитят и согреют наших бойцов.

- С молитвами на устах и верой в наших мальчиков вяжем носочки, чтобы защитить и согреть их от холодов. Им сейчас очень нужна наша поддержка и забота. Да и как мы можем оставаться в стороне, ведь ребята для нас уже как родные, - поделилась она.

Елена Мельникова из Белгородского района шьет для солдат подушки. В подготовке составляющих участвуют сестра, муж, сыновья, соседи: режут поролон, кроят ткань. Уже удалось отправить «за ленточку» больше 300 готовых изделий.

- Когда наши мальчишки получили первые подушки, прислали слова благодарности. «Будто маму обнял», - от таких слов слезы на глазах. Понимаю, что все не зря, и буду продолжать шить, чтобы отправить солдатам хоть каплю домашнего тепла. В такое время мы все должны объединиться, плечом к плечу, за общее дело, - уверена Елена.