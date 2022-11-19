Белгородский боец Вадим Немков со второй попытки побил американца Кори Андерсона

19 ноября. Чикаго. Вадим Немков. Фото со страницы bellatormma в VK.

Сегодня, 19 ноября, примерно в 08:12 по московскому времени представитель Белгородской области Вадим Немков одолел в Чикаго американца Кори Андерсона. Пятираундовый бой на турнире Bellator 288 длился 25 минут. За это Вадим получил один миллион евро и статус победителя в Гран-при полутяжеловесов (до 93 кг). Теперь у нашего земляка 15 побед в ММА и статус одного из лучших полутяжеловесов мира (в Bellator россиянин выиграл восемь боев из девяти). Итоговый счет поединка – единогласным решением судей в пользу Немкова (48-47, 49-46, 49-46).

19 ноября. Чикаго. Вадим Немков (впереди) и Федор Емельяненко (третий слева). Фото со страницы bellatormma в VK.

Напомним, что Немков уже сражался с Андерсоном. Но первый поединок в апреле этого года был признан несостоявшимся. Соперник рассек Вадиму бровь, и фактор крови вынудил организаторов остановить схватку.

5 февраля 2023 года Вадим Немков сразится с Йоэлем Ромеро. Фото со страницы bellatormma в VK.

Кстати, не успел Вадим отпраздновать победу, как уже стала известна дата его следующего боя. 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе в рамках Bellator 290 Вадим сразится с Йоэлем Ромеро, а тренер Немкова – Федор Емельяненко в тот же день будет биться с Райаном Бэйдером.