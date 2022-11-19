С 1 декабря закроется травмпункт в центре Белгорода

Андрей Иконников подтвердил закрытие травмпункта в центре Белгорода. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В белгородских соцсетях появилась информация о том, что скоро закроется травмпункт городской больницы N2, который расположен на Белгородском проспекте. Информацию по этому вопросу прокомментировал глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников.

- Действительно, с 1 декабря прекращает работу данный травмпункт. Прием пациентов с травмами будет осуществляться в аналогичном пункте, действующем на территории самой больницы, - написал Иконников в соцсети.

Чиновник пояснил, что такое решение обусловлено рядом факторов.

Во-первых, очень часто при поступлении пациента с травмами, для точного диагностирования полученных повреждений и назначения лечения необходимо, чтобы его осмотрел не только травматолог, но и нейрохирург. В этом травмпункте не было возможности оказывать помощь по профилю «нейрохирургия», поэтому травмированных белгородцев направляли в горбольницу №2 для прохождения такого осмотра. Теперь при необходимости нейрохирург сможет оперативно провести осмотр и дать рекомендации по лечению.

Во-вторых, в целом ряде случаев полученные травмы требовали госпитализации, и пациентов приходилось также транспортировать в одно из травматологических отделений горобольницы№2. При обращении в травмпункт, расположенный на территории этого медучреждения, необходимая помощь будет оказана значительно оперативнее.

Кроме того, в период временных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, прием травмированных пациентов в областном центре производился только в одном травмпункте – на Белгородском проспекте. Несмотря на то, что его площадь существенно меньше, чем в травмпункте, действующем на территории горбольницы №2 Белгорода, специалисты качественно оказывали необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим.

По словам Иконникова, организация приема травмированных пациентов только на площадке травмпункта, расположенного в одном из зданий горбольницы №2 Белгорода, повысит качество и оперативность оказания медицинской помощи жителям Белгорода.