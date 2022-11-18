ВСУ обстреляли приграничное село Белгородской области 18 ноября

Белгородские села в ежедневном режиме атакуют ВСУ. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 18 ноября, под минометный обстрел со стороны Украины попало приграничное село в Шебекинском городском округе.

- Пострадавших нет, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В двух домовладениях выбиты окна. Также есть повреждение линии электропередачи.

По словам Вячеслава Владимировича, все оперативные и аваримйные службы находятся на месте и устраняют последствия. Подомовой обход продолжается.

Напомним, что вчера, 17 ноября, в результате обстрела Шебекино была ранена девушка. 15 ноября ВСУ атаковали Шебекино (погибли трое человек) и Валуйки (погиб один человек). В Шебекино есть разрушения в 33-х квартирах, повреждены четыре машины. В Валуйском районе повреждены 59 домов и 11 машин.