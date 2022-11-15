В Белгородскую область по программе добровольного переселения соотечественников переехали из-за рубежа больше двух тысяч человек

Программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Белгородской области реализуют с 2020 года. Рассчитана она на пять лет. Программа позволяет привлечь в регион квалифицированных кадров. Речь, прежде всего, о таких сферах, как здравоохранение, образование и информационные технологии.

Среди бонусов, которые получают участники – гражданство в короткие сроки, оказание помощи в трудоустройстве, компенсация расходов на переезд и уплату госпошлины за оформление документов, подъемные. Для участия надо достичь 18-летнего возраста, иметь высшее или среднее профессиональное образование, на момент подачи заявления официально работать в течение полугода или быть студентом-очником.

По данным УМВД России по Белгородской области, с 2020-го года участие в программе согласовали 2 136 соотечественникам. Из них 732 – это те, кто непосредственно подавали заявления. Еще 1404 человека – члены их семей.

- Большая часть участников имеют высшее образование: медицинские работники, программисты, биологи, инженеры, учителя и преподаватели. Претенденты на участие в программе преимущественно выбирают для вселения город Белгород, Старооскольский и Яковлевский городские округа, город Губкин и Белгородский район, - добавили в ведомстве.