В Белгороде в столкновении трех машин и одного автобуса пострадал водитель «Сузуки»

В результате ДТП в лечебное учреждение доставлен водитель «Сузуки». Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 9 ноября, около 11:30 в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома № 137-Т произошло столкновение четырех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» 1986 года рождения двигался со стороны улицы Кутузова в направлении центра города. Он не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении автомобилем «Рено Логан» под управлением водителя 1967 года рождения. Тот в свою очередь врезался в маршрутный автобус «ЛиАЗ» под управлением 1985 года рождения, спровоцировав столкновение с автомобилем «Сузуки» под управлением водителя 1976 года рождения.

В результате ДТП в лечебное учреждение доставлен водитель «Сузуки». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Жигулей» с грузовиком пострадали два человека. ДТП произошло в Волоконовском районе.