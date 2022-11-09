В Белгороде почти пять миллионов тюльпанов зацветут весной 2023 года

Выбраны восемь сортов тюльпанов, в том числе новые, которые ранее не высаживались. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Всего будет высажено два миллиона новых цветочных луковиц, закупленных в этом году, а также полтора миллиона тюльпанов, сохранённых с прошлого сезона. Кроме того, ожидается цветение около полутора миллионов побегов, зимующих в грунте. В различных частях города определены более 40 локаций, которые будут украшены тюльпанами. Это не только парки и скверы, но пешеходные аллеи, места возле значимых городских объектов, как в центре Белгорода, так и на окраинах. Работают озеленители МБУ «Управление Белгорблагоустройство» и подрядной организации.

- Сейчас около 700 тысяч тюльпанов уже высажено: на Мичуринской аллее, в Мичуринском сквере, на Народном бульваре, началась посадка на улице 50-летия Белгородской области, Свято-Троицком бульваре, – отметила главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова.

Для областной столицы были выбраны восемь сортов тюльпанов, в том числе новые, которые ранее не высаживались. По словам экспертов, эти сорта хорошо зарекомендовали себя в условиях города и гарантированно дают хорошее цветение.

Учитывая опыт нынешнего года, озеленители также продумали оперативную смену цветочного оформления на клумбах.

- Смена цветочного оформления после отцветания тюльпанов предполагается в трёх вариантах. Первый – после выкапывания тюльпанов высаживаются летники. Второй вариант – возобновление газонного покрытия. Третий – мы оставляем луковицы в почве и подсаживаем двулетники или посевные цветники, – пояснила Елена Семенкова.