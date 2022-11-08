Белгородский участковый Сергей Наумов подкармливает животных в приграничной Нехотеевке

Полицейские подкармливает оставшихся в приграничных селах Белгородского района животных. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Приграничные села Белгородского района, где следит за порядком участковый Сергей Наумов, сейчас опустели. Но полицейский по-прежнему на посту и несет службу на линии огня.

Журавлевка и Нехотеевка регулярно подвергаются обстрелам. Людей отсюда вывезли в безопасное место. Несмотря на это, участковый по-прежнему приезжает в села, чтобы зафиксировать новые повреждения. Сергей Наумов охраняет имущество местных жителей, а еще подкармливает оставшихся здесь четвероногих питомцев. Они отвечают полицейскому благодарностью и встречают его добродушным вилянием хвостов.

О переводе полицейский не думает. Как и старший брат – пограничник – он охраняет рубежи родной страны.

- Если стало сложно, что ж теперь сразу уходить? Я чувствую, что здесь сейчас нужен, - говорит Сергей.

О молодом офицере полиции хорошо отзываются и местные жители, и руководство. Неслучайно он вышел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2022». Поддержать полицейского белгородцы могут, поучаствовав в голосовании на сайте «Комсомольской правды». Для этого надо перейти по ссылке, авторизоваться через соцсеть и поставить лайк.