Белгородцу, вручившему другу муляж гранаты, грозит до двух лет тюрьмы

В соответствии с ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 2 ноября в УМВД России по Белгороду поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта в центре города мужчина держит в руках опасный предмет. Прилегающая территория была оцеплена сотрудниками полиции. Прибывшие на место происшествия взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по региону идентифицировали предмет, как муляж ручной гранаты. Державший его 32-летний мужчина для дальнейшего разбирательства был доставлен в полицию.

Выяснилось, что потерпевший был в гостях у 42-летнего местного жителя. Во время застолья между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта хозяин квартиры достал из кармана предмет, похожий на гранату, дернул чеку и передал гостю. Испуганный потерпевший вышел из квартиры, дошел до ближайшей остановки, откуда сам позвонил в полицию с просьбой о помощи.

- Оперативники задержали подозреваемого. В соответствии с ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством) ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального УМВД.