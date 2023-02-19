«Разговаривала по телефону с папой»: при обстреле в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

Губернатор выехал на место трагедии, где из-за обстрела погибла девочка. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В селе Новая Таволжанка Белгородской области во время обстрела со стороны Украины 19 февраля погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На момент обстрела она находилась на улице и разговаривала по телефону со своим отцом. Прилетевший снаряд разорвался у нее за спиной.

- Установили личность погибшей девочки - Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной… никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка, - написал губернатор.

Губернатор прибыл в попавший под обстрел поселок Новая Таволжанка. Фото: @vvgladkov

Он также отметил, что в этот раз по селу ударили 9 артиллерийских снарядов, они повредили три частных дома, одну хозяйственную постройку и машину. Жители Белгородской области в комментариях к записи о гибели девочки, которая в момент обстрела оказалась на улице, выражают соболезнования ее семье.

- Обычные жилые дома, обычного мирного села! И маленькая девочка… - написал губернатор в соцсети.

Ранее сайт bel.kp.ru уже сообщал об обстреле со стороны Украины еще нескольких населенных пунктов Белгорода. Сейчас губернатор находится на месте ЧП в Новой Таволжанке, вместе с местными властями он оценивает ущерб от удара. Всем пострадавшим окажут помощь.