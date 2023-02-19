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Политика19 февраля 2023 15:46

Девушка погибла в результате обстрела ВСУ белгородского села Новая Таволжанка 19 февраля 2023

В момент прилета снаряда она находилась на улице
Алексей СЕРГУНИН
ВСУ атакуют Белгородскую область с 24 февраля 2022 года.

ВСУ атакуют Белгородскую область с 24 февраля 2022 года.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 19 февраля, при обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, - написал Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня сразу три населенных пункта Белгородчины подверглись атаке со стороны Украины. Снаряды прилетели в хутор Старый Волоконовского района, село Пороз Грайворонского округа и село Староселье Краснояружского района.

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