В перевернувшемся в Тульской области автобусе были белгородцы

В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали 19 человек. видео: телеграм-канал Информационного центра СК России.

По предварительным данным, ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Рязань – Старый Оскол» произошло вечером 4 ноября возле деревни Кузовка Богородицкого района Тульской области. Как сообщается на сайте СК России, на момент аварии в нем находилось 40 пассажиров и два водителя. После столкновения с разделительным ограждением автобус перевернулся.

По данным Министерства здравоохранения Тульской области, травмы получили 19 человек. При этом 13 госпитализированы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Остальных обеспечили питанием для дальнейшей доставки транспортом в пункт направления.

Уже известно, что в аварии пострадали жители Белгородской области. Об этом утром 5 ноября сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- Некоторые из них находятся в больнице. По моей информации, никто не погиб. Посылаю сейчас сотрудников совета безопасности, представителей Министерства здравоохранения. Они встретятся с руководством, посмотрят, какую помощь необходимо оказать, и максимально быстро будем предпринимать меры для того, чтобы помочь нашим жителям. Обязательно буду держать вас в курсе, - прокомментировал ситуацию губернатор Белгородской области.

Следственный комитет проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК по Тульской области возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК, - сообщается на сайте ведомства.