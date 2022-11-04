Детские рисунки под броней: росгвардеец передал маленькой Маше из Белгорода огромного медведя за поддержку

Вот такого медведя получила Маша от бойца, которому написала письмо.

Письма-треугольники с символами V и Z, красные звезды, сердца с триколором и георгиевские ленты – акция «Письмо солдату» проходит по все России. Самые трогательные и искренние пожелания и слова поддержки в адрес нашим военным создаются детским неровным почерком.

Школьники постарше пишут целые сочинения, восхваляя подвиги солдат. Первоклашки и дошколята посвящают военным рисунки. И письма разлетаются по разным уголкам зоны СВО, они везде найдут адресата - на блокпостах, в блиндажах, окопах и по всей передовой.

Это письмо военный много месяцев хранит под броней.

Один из таких конвертов полевой почты от маленькой девочки Маши из Белгородской области попал в руки росгвардейца Германа, выполняющего боевые задачи в зоне специальной военной операции. В послании были пожелания добра и мира, а также милый силуэт детской ручки, раскрашенный цветами российского триколора.

На протяжении нескольких месяцев Герман носил трогательную весточку под броней, как своего рода оберег. Он искал контакты девочки, чтобы поблагодарить ее за поддержку и передать подарок. Общими усилиями Управления Росгвардии по Белгородской области и администраторов сообщества Вконтакте «СпецнаZ-ПРО» удалось найти семью Маши.

Военнослужащий из зоны СВО записал для Маши видеопослание.

Сам Герман, к сожалению, приехать не смог, но переданные им для девочки подарки доставили его боевые товарищи. От имени своего сослуживца они поблагодарили Машу и ее родителей за трогательные и патриотичные письма в адрес военнослужащих.

- Везем большого плюшевого мишку для маленькой девочки Маши от нашего боевого коллеги Германа, - бойцы загрузились в «Тигр» и отправились к дому маленькой патриотки.

Солдат искал контакты девочки, чтобы поблагодарить ее за поддержку.

С большим белым медведем, набором для рисования, воздушными шарами и сладостями гости передали Маше и видеообращение, записанное военнослужащим из зоны проведения СВО.

- Маленькая девочка Маша любит нашу страну также, как и мы ее! Мы находимся в зоне проведения специальной военной операции для того, чтобы выполнить свой долг. Еще раз хочу поблагодарить маленькую Машу за ее письмо! - сказал росгвардеец в своем видеообращении.

Поселившийся в дома маленькой Маши плюшевый мишка пока в разы большее нее.

Маша внимательно смотрела на экран и прислушивалась к каждому слову солдата, помахала ему ручкой. Поначалу малышка немного волновалась, но медведь помог найти общий язык с военными.

- Все наши боевые товарищи передают тебе привет. Потом будешь рисовать картинки и отправлять нам. Нам очень нравятся твои рисунки. Мы очень будем ждать. Обещаешь? – обратились военные к девочке.

- Да. Я желаю вам здоровья! Чтобы возвращались с Победой! – с мамиными подсказками пожелала девочка. А потом прочла росгвардейцам стихотворение:

Пусть тяжело тебе, солдат,

Пусть сапоги мозоли трут,

Но знай, солдат, ты не забыт!

На Родине тебя все ждут!

- Мы обязательно вернемся с Победой, - пообещали бойцы.

Малышка и ее мама подготовили для военнослужащих еще один подарок-талисман – они вместе связали игрушку в виде солдата. Маша назвала его Герман, в честь своего уже друга росгвардейца.

Маша и ее мама связали для военнослужащих игрушку-талисман.

- Вязаный солдат Герман поедет к нашим ребятам, они будут его хранить, передавать из рук в руки, пока не победим, - сказали бойцы. – А вас поздравляем с Днем народного единства. Спасибо вам за прекрасную дочку и за теплые слова. Обещаем вернуться с Победой! Все будет хорошо! – обратились они к родителям Маши.

- Мы верим вам! Желаем вам удачи! Возвращайтесь скорее, мы вас ждем! – со слезами на глазах говорила мама девочки.