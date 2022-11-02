Губернатор Белгородской области после внеплановых проверок школ и садиков отчитал УКС и своего заместителя

Губернатор Белгородской области за день провел две внеплановые проверки находящихся на капремонте школ и садиков. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Во время оперативного совещания 31 октября губернатор Белгородской области потребовал, чтобы все строительные работы на объектах образования завершили вовремя. После посещения нескольких учреждений у главы региона возник ряд вопросов. Вячеслав Гладков предупредил, что ни по одному из объектов сроки переноситься не будут.

Во вторник, 1 ноября, губернатор проехал без предупреждения по нескольким учреждениям, которые сейчас находятся на капремонте и должны быть сданы к концу года. Замечания появились к 41-му детскому саду.

- Вопросы как к наружной отделке, например, к строительству бассейна на улице, так и к внутренней отделке и качеству работ, - отметил Вячеслав Гладков.

Он обсудил ситуацию с подрядчиками и со своим заместителем Владимиром Базаровым.

- Надеюсь, что мои опасения не подтвердятся, потому что делаем все для маленьких детей, и качество должно быть максимальным, - добавил Вячеслав Гладков.

В этот же день глава региона решил провести еще одну внеплановую проверку, понимая, что второй раз за день ее точно никто не ждет. На этот раз его возмутила ситуация в четвертой школе.

- Самый плохой объект по темпам работ, который я видел на сегодняшний день. Людей нет, контур не закрыт. Вызвал Управление капитального строительства и курирующего заместителя губернатора. Ругался. Сильно. Надеюсь, до понедельника ситуация будет оперативно исправлена, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

Еще один объект, которым занимается тот же подрядчик – 23-й детский садик. Глава региона отметил, что здесь вопросов возникло меньше, но потребовал активизировать работу по благоустройству территории, пока позволяет погода.

Губернатор также проверил, как идет капремонт в 85-м детском саде, так как знал, что там потребовалось провести незапланированные работы по укреплению подвальных помещений. По словам Вячеслава Гладкова, ему не все понравилось. На момент визита главы региона на объекте работало чуть больше десяти человек. Однако фасад уже практически сделан. Губернатор, выразил надежду на то, что садик все-таки отремонтируют как положено и сдадут вовремя.

Вячеслав Гладков е подчеркнул, что в этом году для подрядчиков, как никогда, создали максимально благоприятные условия.

- Предыдущие годы оплата происходила только по итогу выполненных работ. А сейчас выплачивается аванс по каждому контракту от 30 до 50 процентов. Что может быть еще более комфортным? – отметил губернатор.