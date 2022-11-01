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Общество1 ноября 2022 7:28

Полицейский из белгородского приграничья может стать «Народным участковым» страны

Для победы во Всероссийском конкурсе Сергею Наумову нужна поддержка жителей региона
Анастасия Лемешко
Каждый день, заступая на службу, молодой офицер полиции рискует жизнью. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Каждый день, заступая на службу, молодой офицер полиции рискует жизнью. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

1 ноября на сайте «КП» стартовало онлайн-голосование за участников конкурса «Народный участковый – 2022». В этом году Белгородскую область представляет старший лейтенант полиции Сергей Наумов.

Все эти месяцы молодой сотрудник работал на линии огня. Территория его обслуживания – приграничные села Малиновка, Журавлевка, Нехотеевка и Отрадное. Эти населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам. Вместе со спасателями участковый уполномоченный вывез из-под огня больше двух тысяч человек. Сейчас некоторые села опустели, и задача участкового - сохранить имущество местных жителей. Дома участкового ждут жена Маша и маленький сынишка, но о переводе в более безопасное место полицейский не думает.

- Долг участкового в том, чтобы помогать людям. Я чувствую, что сейчас им особенно нужен, - говорит полицейский.

Для победы в финале Всероссийского конкурса Сергею Наумову нужна поддержка белгородцев. Чтобы поучаствовать в онлайн-голосовании, перейдите по ссылке и авторизируйтесь через соцсеть.

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