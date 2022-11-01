Полицейский из белгородского приграничья может стать «Народным участковым» страны

Каждый день, заступая на службу, молодой офицер полиции рискует жизнью. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

1 ноября на сайте «КП» стартовало онлайн-голосование за участников конкурса «Народный участковый – 2022». В этом году Белгородскую область представляет старший лейтенант полиции Сергей Наумов.

Все эти месяцы молодой сотрудник работал на линии огня. Территория его обслуживания – приграничные села Малиновка, Журавлевка, Нехотеевка и Отрадное. Эти населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам. Вместе со спасателями участковый уполномоченный вывез из-под огня больше двух тысяч человек. Сейчас некоторые села опустели, и задача участкового - сохранить имущество местных жителей. Дома участкового ждут жена Маша и маленький сынишка, но о переводе в более безопасное место полицейский не думает.

- Долг участкового в том, чтобы помогать людям. Я чувствую, что сейчас им особенно нужен, - говорит полицейский.

Для победы в финале Всероссийского конкурса Сергею Наумову нужна поддержка белгородцев. Чтобы поучаствовать в онлайн-голосовании, перейдите по ссылке и авторизируйтесь через соцсеть.