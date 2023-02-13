В Белгороде проведут служебное расследование по ремонту бывших общежитий

Глава региона назвал работу чиновников саботажем. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На еженедельном оперативном совещании правительства области 13 февраля губернатору доложили, что в 2023 году в Белгородской области отремонтируют девять общежитий. В настоящий момент отрабатывается список объектов и их сметная стоимость. Вячеслав Гладков спросил, почему чиновники до сих пор не опубликовали перечень домов на капремонт. Замгубернатора региона Константин Полежаев пообещал, что список общежитий обнародуют в ближайшее время после завершения всех расчетов.

По словам чиновников, лимит денежных средств на эти работы — 250 млн рублей. При расчетах стало известно, что вдвое больше средств.

- Это все большие общежития – не двухэтажные. Сейчас смотрим, чтобы вместиться в этот лимит, который есть, - сказал Константин Полежаев.

Вячеслав Гладков остался недоволен тем, что за полгода не смогли подготовить сметную документацию и предложил провести служебное расследование. Глава региона назвал работу чиновников саботажем.

- Вы молчите, что мы не вмещаемся. Вы ничего не докладываете. С моей точки зрения — это саботаж. Давайте проведем расследование. У меня ощущение, что никто ничего не делает. Понравился доклад Татьяны Шевченко, везде все 100%, а потом нарушения на 1,5 млрд рублей. Везде шоколадка масляная в меде обмазанная, только количество жалоб растет. Вранье одно, - возмутился губернатор.