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Общество13 февраля 2023 12:45

В Белгороде проведут служебное расследование по ремонту бывших общежитий

До сих пор не обнародован список объектов, подлежащих капремонту
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Глава региона назвал работу чиновников саботажем.

Глава региона назвал работу чиновников саботажем.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На еженедельном оперативном совещании правительства области 13 февраля губернатору доложили, что в 2023 году в Белгородской области отремонтируют девять общежитий. В настоящий момент отрабатывается список объектов и их сметная стоимость. Вячеслав Гладков спросил, почему чиновники до сих пор не опубликовали перечень домов на капремонт. Замгубернатора региона Константин Полежаев пообещал, что список общежитий обнародуют в ближайшее время после завершения всех расчетов.

По словам чиновников, лимит денежных средств на эти работы — 250 млн рублей. При расчетах стало известно, что вдвое больше средств.

- Это все большие общежития – не двухэтажные. Сейчас смотрим, чтобы вместиться в этот лимит, который есть, - сказал Константин Полежаев.

Вячеслав Гладков остался недоволен тем, что за полгода не смогли подготовить сметную документацию и предложил провести служебное расследование. Глава региона назвал работу чиновников саботажем.

- Вы молчите, что мы не вмещаемся. Вы ничего не докладываете. С моей точки зрения — это саботаж. Давайте проведем расследование. У меня ощущение, что никто ничего не делает. Понравился доклад Татьяны Шевченко, везде все 100%, а потом нарушения на 1,5 млрд рублей. Везде шоколадка масляная в меде обмазанная, только количество жалоб растет. Вранье одно, - возмутился губернатор.

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