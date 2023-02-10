Пьяный белгородец разбил в Алексеевке 9 машин

Разбив первое окно, белгородец увлекся процессом и повредил еще несколько подвернувшихся под руку транспортных средств. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вчера, 9 февраля, около 19 часов в полицию Алексеевского горокруга обратился мужчина, в автомобиле которого кто-то разбил стекло. Выехав на место происшествие, правоохранители установили, что всего на улицах Фрунзе и Космонавтов аналогичным образом были повреждены девять машин: «Форд Фокус», «Киа Рио», «Сеат Леон», «Мазда 3», две «Лады Гранты», «Шевроле Лачетти», «Volvo XC60» и «ВАЗ 2111».

Полиции удалось найти очевидцев произошедшего. Местные жители описали подозрительного гражданина, которого накануне видели в этом квартале, а также рассказали, в какую сторону он направлялся. По указанному адресу, начальник ИВС ОМВД России по Алексеевскому городскому округу капитан полиции Виктор Ястребов обнаружил подходящего по приметам мужчину сидящим на лавочке возле своего дома. Подозреваемый был пьян. Выяснилось, что 44-летний местный житель уже не раз попадал в поле зрения закона по административным и уголовным преступлениям. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в территориальный отдел полиции.

Как рассказал задержанный, в тот день он выпивал в гараже. Будучи изрядно пьяным, заглянул к подруге на работу и предложил совместно продолжить вечер. Женщина же, ссылаясь на его состояние, отказала. После ссоры с приятельницей мужчина не придумал ничего лучше, как выместить злость на припаркованных машинах. На «удачу» в кармане как раз оказался брелок-стеклобой. По словам злоумышленника, разбив первое окно, он увлекся процессом и по маршруту следования повредил еще несколько подвернувшихся под руку транспортных средств. Полиция изъяла орудие, которым они были повреждены.

Сейчас правоохранители устанавливают суммы ущерба, причиненного собственникам авто. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное повреждение имущества. Кроме того, задержанный привлечен к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.