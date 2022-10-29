Специальный поезд повез белгородцев в Московскую область

Проводить белгородцев приехал Вячеслав Гладков. Фото: Владимир НОСОВ

Для белгородцев был сформирован специальный железнодорожный состав, который 28 октября в 19.00 отправился с железнодорожного вокзала Белгород. Проживание и питание в санаториях и лагерях Подмосковья будет бесплатным. Предварительно обговорено, что срок пребывания семей составит один месяц.

Подобная мера безопасности объясняется постоянными обстрелами населенных пунктов и мирных жителей приграничных районов Белгородской области ВСУ. На сегодняшний день, по утверждению губернатора региона Вячеслава Гладкова, уже более 6 000 жителей были отселены в результате постоянных обстрелов и разрушения объектов инфраструктуры. В ряде населенных пунктов области объявлен режим ЧС. Общий ущерб, нанесенный региону в результате обстрелов ВСУ, превышает уже 6 млрд рублей.

Многодетная семья Кулешовых. Фото: Владимир НОСОВ

МЫ ЕДЕМ ЗА ПОКОЕМ...

В вагонах шумно, полно ребятни. Останавливаюсь в одном из купе. Представляюсь. Спрашиваю разрешение сделать снимок и поговорить. Многодетная семья Кулешовых приглашает присесть. Мама Марина – менеджер стартап-проектов, отец семейства Денис – водитель такси.

- Мы не боимся, - говорит Марина Кулешова. – Можете фотографировать. У нас шестеро детей. Старшему – 15 лет, младшей дочери – 1 год. Мы сами приехали в Белгородский район из Казахстана, построили дом. Приехали с одним ребенком, тут уже у нас родилось еще пятеро. С нами родители. Приехали для будущего наших детей. Понимаем сегодняшнюю ситуацию. Даже привыкли к постоянным обстрелам со стороны Украины. Но сами понимаете – такую команду ребятни трудно сорганизовать оперативно в случае чего. Нам предложили выехать, мы обсудили и решили согласиться. Беспокоимся за детей.

- Мы едем за покоем, - продолжил беседу Денис, взяв на руки младшую дочь. – Это очень важно не только для нас, но в первую очередь для наших детей. Нам помогла с отъездом местная администрация, в дорогу нам предложили на семью паек. Организовано все слажено, без сутолоки.

. Фото: Владимир НОСОВ

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ И ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

На перроне у каждого вагона обратил внимание на молодых людей и девушек в фирменных накидках синего цвета волонтерской организации «Скорая молодежная помощь». Подошел к двум девушкам. Оказались мамой Аленой и дочерью Екатериной Говоровыми.

- В волонтерском движении, - рассказывает Алена. – я уже десять лет. Последние полгода работаю на пункте временного размещения с беженцами, прибывающими из Харьковской области. Тут на вокзале помогаем в размещении в вагонах, носим вещи.

- Меня в организацию привела мама, - говорит 14-летняя Екатерина. – Уже три месяца, почти каждый день, после школы, как и мама, работаю на ПВР. Сейчас у нас каникулы, значит, будет больше свободного времени для волонтерской работы. Мне нравится помогать людям, вот и сегодня – мы рядом и готовы всем помочь.

Артем провожает жену Елену и троих детей. Фото: Владимир НОСОВ

ТЫ НЕ ПЕРЕЖИВАЙ, ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО...

Еще одна трогательная встреча буквально за несколько минут до отправления пассажирского состава: на перроне стоит, обнявшись, пара. Артем провожает жену Елену и троих детей.

- Даю последние наставления, - улыбаясь, говорит Елена. – Мы редко расстаемся. Дома все делаем сообща, в отпуска едем всей семьей. Вот вынуждены временно с детьми выехать, беспокоюсь не только за них. Муж работает как раз на той электрической подстанции, на которой недавно произошло ЧП. Прошу его, чтобы был осторожнее.

- Не переживай, - в очередной раз повторяет Артем. – Все будет хорошо. Отдыхай с детьми и возвращайтесь.

Проводить, согласившихся временно покинуть область жителей из Грайворонского, Борисовского, Шебекинского и Белгородского районов, приехал губернатор региона Вячеслав Гладков, который отметил, что «безопасность мирных жителей, детей находится на первом месте».

- Московская область переживает, - сказал Вячеслав Гладков. – готовятся к встрече очень хорошо. Сам губернатор несколько раз звонил. В скором времени, во время командировки, постараюсь сам к вам приехать и посмотреть. Мои заместители будут встречать уже завтра на местах. И, конечно, надеемся, что все это продлится очень недолго и все, кто сейчас уезжает, быстро вернутся в свои дома и квартиры.

Во время прощания с жителями региона к Вячеславу Гладкову подошла девочка и преподнесла трогательный подарок – свой рисунок, который очень понравился губернатору. Он поблагодарил девочку за подарок и обещал хранить его.

Напомним, что временный отъезд жителей Белгородской области проводится в связи с объявленным на территории региона Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным среднего уровня реагирования. Принять 300 человек из Белгородской области готовы так же и в Тульской области.