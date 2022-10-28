Губернатор Белгородской области пообщался с мобилизованными жителями региона

28 октября. Вячеслав Гладков разговаривает с мобилизованными белгородцами. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Сегодня, 28 октября, глава Белгородской области Вячеслав Гладков провёл встречи в двух воинских частях, где формируются боевые подразделения мобилизованных парней, которые призваны из нашего региона.

- Как всегда, встретились, даже удалось вместе позавтракать. Много переживаний у жён, матерей о том, как питаются, как обуты, как одеты. Питаются хорошо! Сам в очередной раз убедился в этом. Никаких жалоб по поводу питания нет, - написал в своем телеграм-канале глава Белгородской области.

28 октября. Вячеслав Гладков перед завтраком с мобилизованными белгородцами. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Обмундирование, которое положено по уставу, выдаётся. Дополнительное обмундирование и снаряжение передали.

- Со всех взяли размеры, в течение суток выдадим: начиная с сапог и зимних берцев, заканчивая спальными мешками и ковриками. Я думаю, они подробно расскажут о своих впечатлениях близким родственникам, - делится мыслями Вячеслав Гладков.

На плацу губернатор поговорил с мобилизованными белгородцами.

- Постарался ответить на вопросы, которые звучали. Их было много: общие и частные. Вопросы касались порядка и сроков выплат, помощи детям, семьям, матерям, жёнам, близким и дальним родственникам. Принял решение. Обратился молодой человек (у него нет семьи и детей, но есть младшие братья и сестра, которые остались) с вопросом, почему им не выплачивается из бюджета помощь, которая идёт на оплату школьных обедов и оплату детского сада. Согласен, об этом мы не подумали. В ближайшее время примем такое решение, и эти выплаты будут положены и несовершеннолетним братьям и сёстрам мобилизованных.

Вячеслав вновь затронул вопрос местного питания.

- Увидели, что всё из продуктов есть, а корочанских яблок нет. Поэтому сегодня постараемся, чтобы белгородские фрукты привезли, и они поступили в ежедневное питание военнослужащим.