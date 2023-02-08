Белгородский священник Иоанн: «Преподаю литургику, читаю «Хроники Нарнии» и жму штангу»

Тренер Андрей Нерубенко и его подопечный отец Иоанн. Фото из архива отца Иоанна.

О том, как мальчишка из обычной белгородской семьи пришел в православие, он рассказал в интервью «КП».

«СВЯЩЕННИКОВ МЕНЬШЕ, ЧЕМ МЕДВЕДЕЙ»

- На самом деле большинство людей удивляются, когда узнают, что я священник, - признается отец Иоанн. - У нас по статистике в стране батюшек куда меньше, чем медведей. И шанс увидеть живого медведя значительно выше, чем пересечься со священником. Когда оказываюсь за одним столом с новыми знакомыми, они широко раскрывают глаза, узнавая, что я служу Господу. И самый частый вопрос, который слышу от них: «Почему ты стал священником?». Я всегда и всем отвечаю: «Захотелось».

По словам клирика, у него всегда были хорошие примеры перед глазами. И уже начав служить, он пришел к выводу, что к этому Бог вел его с самого детства.

- Все началось с того, что я совершенно случайно попал в православную гимназию. На тот момент у меня семья была невоцерковленная. Мы жили в районе «Заводские переулки» в Белгороде. Очень своеобразный и интересный район. Так вот как раз там открылась новая школа. Родители спросили перед первым классом: «Пойдешь в нее?». Я без раздумий сказал: «Да». Ведь удобно, когда школа рядом. Никуда ребенка возить не нужно. Вышел из дома, прошел 100 метров по знакомым местам - и ты на месте. И эта школа оказалась православной.

На самом деле, шанс у невоцерковленного парнишки оказаться в ней крайне низкий. Но далекого на тот момент от религии ребенка взяли. И это решение принял митрополит Иоанн.

- Он, кстати, и дальше играл очень важную роль в моей судьбе. Во-первых, взял меня в православную гимназию, увидев во мне какой-то потенциал. Потом этот потенциал и желание стать священником подогревал постоянно.

Еще одна важная персона в жизни нашего земляка - первый духовник в гимназии, отец Амвросий.

- Он нас приучил к молитве, привил любовь к богослужению. Был примером в плане общения с детьми. Его любила вся школа. И когда он заболевал, то в его келью, она располагалась при школе, с утра до вечера шли ученики. Ему приходилось нас выгонять, потому что вместо уроков мы шли к нему. Несли апельсины с мандаринами.

Но не все было так гладко на пути отца Иоанна по направлению к Богу. Он признает, что пережил период подросткового брожения.

- Ходил, искал чего-то. Хотелось быть то юристом, то экономистом. Тем, кем тогда было модно. Потом встретился с еще одним священником, отцом Георгием. Он стал для меня очередным примером, образцом священства. Захотелось следовать такому образу, быть чем-то на него похожим. И собственно поэтому я решился учиться в семинарии.

ВМЕСТО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НАШЕЛ ЖЕНУ

Отучившись в семинарии, Иоанн Потапов отправился в Санкт-Петербург, где продолжил учебу в магистратуре духовной академии. Размышлял над тем, чтобы остаться в городе на Неве, но в итоге вернулся в родной Белгород. Почему?

На Пасху на колокольне в Коневском монастыре. Фото из архива отца Иоанна.

- Санкт-Петербург я очень сильно люблю. Для меня он второй после Белгорода. Там у меня находится второй дом. Я его так называю. Это монастырь на острове Коневец. Я туда один раз попал и уже душой не могу оттуда уехать. При каждой возможности стараюсь туда отправиться. И сам Санкт-Петербург очень люблю, и друзей у меня там много. Были мысли там остаться после магистратуры. Но мы, как известно, живем, подчиняясь воле Божьей. И если уж себя в руки Боженьки предаем, то стараемся не сопротивляться его воле. И именно Господь привел меня обратно домой.

И снова не обошлось без влияния владыки Иоанна.

- Во время последнего года обучения к нам приехал наш Владыка, он тоже выпускник академии. Приехал послужить на праздник иконы Божьей Матери «Знамение», который отмечается в декабре. Мы с ним пересеклись в коридоре. И он сказал: «Ты здесь учись, но не забывай, что тебе жениться и рукополагаться в родной епархии». Я тогда ответил: «Да, Владыка, как благословите». И спустя несколько месяцев после этого вопрос, что называется, встал ребром: «Куда дальше двигаться? Возвращаться или оставаться?». Домой всегда можно вернуться, поэтому я рассматривал вариант, чтобы остаться.

Но в последний момент Господь отвел отца Иоанна от ошибочного решения.

- Я уже собирался на встречу, чтобы обсудить будущее, и перед самым выходом раздался звонок. Мне сказали, что человек, с которым я должен был встретиться, попал в аварию. Врезался в КамАЗ. После этого я понял, что с промыслом Божьим заигрывать не нужно, и вернулся в Белгород, о чем ничуть не жалею. Потому что здесь познакомился со своей будущей женой Натальей.

Отец Иоанн и его будущая жена Наталья. Фото из архива отца Иоанна.

Они познакомились словно в сказке. Так, по крайней мере, говорит отец Иоанн.

- Я еще до отъезда в Санкт-Петербург летом пробовал себя в качестве вожатого в детском лагере, а зимой превращался в Деда Мороза на архиерейских елках. Когда вернулся из академии, то мне сразу сказали, что я вновь буду Дедом Морозом. Я тогда в шутку парировал: «Буду, но лишь при условии, если найдете хорошенькую Снегурочку». А потом, когда пришел на репетицию, смотрю, что она и вправду хорошая. После тех елок я к ней присмотрелся и решил для себя, что такого человека нельзя упускать. Так мы с ней и подружились, начали общаться, встречаться. Это был январь 2014 года, а в мае 2015-го поженились.

Май 2015 года. Наталья и отец Иоанн создали семью.

Наталья работала и до сих пор продолжает трудиться в духовно-просветительском центре.

- Они организуют разные мероприятия для детей и взрослых. Пока я был в Питере, она как раз устроилась на работу. Я вернулся, мы познакомились и создали семью. Сыну Сереже уже семь лет. У Наташи никогда не было мыслей, что однажды свяжет свою жизнь со священником. Как она потом призналась, просто выходила замуж за хорошего человека.

СТРОГИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ ВОЖАТЫЙ

Есть в жизни отца Иоанна еще одна страсть - работа с детьми. А родилась она больше десяти лет назад.

- Как-то летом я узнал, что идет набор вожатых в детский лагерь имени Гагарина. На православные смены. Мне тогда было 18 лет, возраст уже немаленький. Задумался о том, как в целом у меня отношения с детьми, смогу ли найти общий язык, чему-то научить, заинтересовать. Решил попробовать.

И когда мы только заехали, разговаривая с вожатыми, делились мыслями, кто и зачем сюда приехал. Моя цель была простая - узнать, насколько дети мне интересны. После смены я понял, что работа с ними мне нравится. Позже ездил в «Пчелку». Это легендарный лагерь для белгородцев. Со скаутским уклоном. Там мы были по сути сами себе хозяева. Было куда проще сходить с детьми в поход или организовать вечерний костер. У нас ребята за смену по два-три раза в поход ходили.

На вопрос, строгий ли он вожатый, отец Иоанн не может дать четкий ответ.

- Раз я с ними до сих пор общаюсь, то, видимо, не строгий. Ну, или был строгим, но чем-то смог их заинтересовать.

ЖИЗНЬ ПОДЕЛЕНА НА ТРИ ЧАСТИ

- У нас в церкви все как в армии. Очень просто. Куда назначит тебя архиерей служить, там и служишь. И меня Владыка направил в Марфо-Мариинский женский монастырь. Клирик - это штатный сотрудник, если выражаться мирским языком. У нас в монастыре руководит игуменья. Кроме нее есть несколько священников, один из которых - старший. Мы служим понедельно. Я, потом другой священник. Несем череду. Одну неделю я служу. Вторую - помогаю. Принимаю у людей исповедь, совершаю панихиды, молебны. А уже третья неделя - выходная для меня, занимаюсь другими делами.

Но служение в монастыре - это всего лишь одна сторона жизни отца Иоанна. Есть еще как минимум две: семья и работа в семинарии.

Отец Иоанн, жена Наталья и сын Сережа. Фото из архива отца Иоанна.

- По сути дела я остаюсь священником все время, и дома в том числе. Священник – это не профессия, это образ жизни. Что касается семинарии, то в ней я реализую себя в качестве преподавателя. С самого начала своей работы и до сих пор преподаю церковный устав, или литургику. Кроме того, работаю в должности секретаря ученого совета, приемной комиссии, руковожу отделом информатизации.

Белгородская духовная семинария такой же вуз, как и любой мирской. Но есть одна важная особенность.

- Наши студенты постоянно живут при семинарии. И делают это в соответствии с распорядком. День начинается с молитвы и ею же заканчивается. Все по графику: подъем, завтрак, обед, ужин, отбой. Кроме того студенты выполняют различные поручения, которые называются послушаниями. Ребята сами себя обслуживают, за собой убирают и прочее. Так что у нас происходит воспитание их во всех смыслах.

ПАУЭРЛИФТИНГ КАК СПОСОБ БЫТЬ ПРИМЕРОМ СЫНУ

В том, что отец Иоанн решил заняться спортом, нет ничего необычного. По крайней мере, он так считает.

- Сейчас это популярно: не сам пауэрлифтинг, а спорт и здоровый образ жизни. Тем не менее, скажу, что в спорт я пришел относительно недавно. В ноябре 2019 года. Почему пришел в зал? У нас ведь как: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я всю жизнь был человеком видным, в том смысле, что видно меня было издалека. Довольно объемная масса тела, грубо говоря, был достаточно толстеньким. И в какой-то момент наша семья пережила серьезное потрясение, и, словно как в притче о блудном сыне, меня озарила мысль, что так дальше жить нельзя. Сначала жил да жил. Ну, лишний вес, ну, с кем не бывает, да и не больше, чем у всех. Но то семейное потрясение открыло мои глаза на ситуацию. Я посмотрел и подумал, что я что-то не то с собой творю.

Отец Иоанн с сыном Сережей. Фото из архива отца Иоанна.

К спорту священника подтолкнул подрастающий сын Сережа.

- Ему нужно подавать пример. Ведь у детей глаза впереди ушей находятся. Они сначала видят, а потом слышат. И решил заняться собой, точнее своим телом. Я на тот момент как раз познакомился с интересным человеком, Борей Киселевым. А он мастер спорта по пауэрлифтингу. Как-то сказал ему: «Боря, возьми меня с собой в зал». Он: «Ну, пойдем». Все думали, что я пришел, чтобы «привести себя в порядок к лету», как сейчас модно говорить и делать, ну или пытаться. Грубо говоря, пару месяцев походить и бросить. А я взял и не бросил. Начал заниматься, следить за питанием, худеть.

На первых порах отец Иоанн занимался сам, прислушиваясь к рекомендациям знакомых. Но потом пришлось найти тренера.

- Ведь самому в новом деле, когда ты мало что знаешь, трудно ориентироваться. Вот и я дошел до точки, когда прогресс застопорился. И худеть перестал, и мысли дурные в голову снова полезли.

В августе 2021 года он обратился за помощью к своему нынешнему тренеру Андрею Нерубенко.

- Мы начали работать вместе. И весной 2022 года поехали с Андреем Сергеевичем на первые совместные соревнования. Они проходили в Старом Осколе. Для меня это был потрясающий опыт. Теплая домашняя атмосфера, все друг друга поддерживали, болели, верили. Никто не говорил: «Вот я сейчас тебе задам» и т. д. Так что с тех пор занимаюсь.

«ТРЕНИРУЮСЬ ТРИЖДЫ В НЕДЕЛЮ»

Летом 2022-го был перерыв на каникулы. Потом снова тренировки, и опять соревнования, теперь уже в декабре прошлого года в Строителе.

Несмотря на уйму обязанностей на двух работах, отец Иоанн исправно соблюдает тренировочный режим.

- Хожу в зал три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. По вечерам. Если я служу в храме или помогаю, то еду на тренировку после вечерней службы. Если неделя отдыха, то после работы в семинарии приезжаю домой, беру сына, отвожу его на тренировку по дзюдо, жду, отвожу домой, а уже потом еду на тренировку сам.

За спиной у клирика два турнира.

- В Старом Осколе я выжал суммарно 570 кг. В этот раз в Строителе - 585 кг, что равносильно первому разряду. И все же эти две победы я могу назвать заслуженными с натяжкой. Дело в том, что в моих весовых категориях (в Старом Осколе - до 125 кг, в Строителе - свыше 120 кг) не было участников. Я был один. Но прогресс в результатах есть, и это важно. Тем не менее, очень хочется попробовать свои силы в споре с кем-то. Предстоящей весной буду выступать в весе или до 110 или до 120 кг. Надеюсь, что теперь с соперниками.

В итоговый результат в соревнованиях по пауэрлифтингу попадают лучшие показатели по трем дисциплинам: присед со штангой на спине, жим лежа и становая тяга.

- Лучше всего у меня идет становая, а хуже - жим. Но это нормальное явление для пауэрлифтеров. Сейчас на тренировке над жимом поработали. 140 кг дважды выжал, а на соревнованиях 125, но 130 – уже нет.

«ОТДЫХАЮ ПОД ФАНТАСТИКУ»

Монастырь, семинария, спортзал, семья. Но это еще не все. Отец Иоанн много читает книг и много слушает музыки.

- Читать очень люблю, читаю каждый день, книжки идут одна за другой. Преподавателям читать приходится много. Во-первых, это, конечно, профессиональная литература, разные научные исследования. Сейчас много всего появляется в области литургики. Также люблю духовную литературу, почитываю святых отцов. Один из самых любимых моих авторов - это святитель Николай Сербский. Из светской литературы больше тяготею к фантастике. Если мне хочется отдохнуть, чтобы расслабиться, я читаю фантастику, или, как сейчас говорят, «фэнтэзи». Классика или современные тексты - неважно. Больше всего люблю Джона Толкина и Клайва Льюиса. Почетное первое место делю между трилогией «Властелин колец» и «Хрониками Нарнии».

К современной музыке у белгородского священника отношение достаточно критическое.

Отец Иоанн поет со студентами. Фото из архива отца Иоанна.

- Если раньше я мог себя назвать всеядным меломаном, то сейчас таким не являюсь. Наверное, потому, что старею и брюзжу (улыбается). Современная музыка меня не радует. Я человек с музыкальным слухом, и пел в мужском хоре в питерской академии. Мы и диски записывали, и концертов много давали.

Отец Иоанн в мужском хоре духовной академии Санкт-Петербурга. Фото из архива отца Иоанна.

- Поэтому некачественною музыку просто слушать не могу. Некачественная - это, на мой взгляд, искусственная, пищаще-дребезжащая. Ее даже современным рэпом пытаются называть, что, по сути, рэпом-то и не является. К инструментальной музыке больше тяготею, либо качественный хороший рок («Чайф», «Рождество», Джанго, Сурганова и оркестр). Ну и не терплю, чтобы в песнях были какие-то грязные выражения. Потому что считаю, что пачкать свой рот грязными словами - это ниже человеческого достоинства.