В Белгородской области подростка осудили за подготовку к теракту и участие в деятельности террористической организации

Несовершеннолетний оскольчанин стал проявлять интерес к внешним атрибутам и идеологии запрещенной организации. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области вынесен приговор по делу 15-летнего жителя Старого Оскола. Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для обвинения подростка в подготовке к террористическому акту и участии в деятельности террористической организации.

Следствие и суд установили, что с сентября 2021 года несовершеннолетний оскольчанин стал проявлять интерес к внешним атрибутам и идеологии «Колумбайн» (деятельность организации запрещена в Российской Федерации). Подросток регулярно просматривал материалы, касающиеся запрещенной идеологии и стал ее активным приверженцем.

В итоге молодой человек спланировал нападение на одну из старооскольских школ в сентябре 2022 года. Для этого он стал искать оружие и пытался вовлечь в преступные действия своих одноклассников.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, о готовящемся преступлении стало известно педагогу школы, которая проявив бдительность и высокий уровень гражданской ответственности, сообщила о полученной информации в компетентные органы.

Благодаря своевременному информированию правоохранителей о готовящемся теракте, сотрудники регионального УФСБ России и ЦПЭ (Центра по противодействию экстремизму) УМВД России по Белгородской области смогли изобличить и задержать преступника, предотвратить совершение преступления и массовую гибель людей.

В итоге суд назначил подростку наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбывание наказания в воспитательной колонии.