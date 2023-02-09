Массовая иммунизация белгородцев помогла успешно справиться с коронавирусом в 2022 году

по словам Иконникова, вакцинация остается самым надежным способом избежать тяжелого течения болезни и возможных осложнений. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников во время пресс-конференции рассказал, что, в 2022 году нагрузка на стационарные медицинские организации региона в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией была существенно ниже, чем в 2021 году. К такому результату удалось прийти вследствие двух факторов. Во-первых, при инфицировании штаммом «омикрон», вытеснившим другие варианты вируса, болезнь протекала в более мягкой форме, и пациентам не всегда требовалась госпитализация. А во-вторых, проведенные в регионе вакцинация и ревакцинация от COVID-19 предотвращали осложнения у заболевших белгородцев и позволяли проводить лечение амбулаторно.

Из-за этого в регионе существенно изменилась система работы поликлиник. В них появились отделения неотложной помощи, сотрудники которых осуществляли лечение заболевших ковидом пациентов, включая доставку на дом необходимых медикаментов.

- Выезжали по вызовам на дом и в 12 часов ночи, потому что так сложилась ситуация и помощь необходимо было оказать, – отметил Андрей Иконников.

На сегодняшний день почти все областные медучреждения принимают пациентов в плановом режиме. И хотя в последние недели в области фиксируется увеличение числа инфицированных COVID-19, уровень заболеваемости сегодня не превышает сезонных показателей.

- В настоящее время нет существенного роста заболеваемости вирусными инфекциями, включая коронавирусную инфекцию, сравнимого с уровнем, который мы фиксировали ранее, – подчеркнул министр здравоохранения.

Андрей Иконников также напомнил, что именно вакцинация остается самым надежным способом избежать тяжелого течения болезни и возможных осложнений. Поэтому необходимо продолжать иммунизацию в установленные сроки.