В результате обстрела белгородского села Казинки погибла 70-летняя пенсионерка

4 февраля в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 6 февраля, ВСУ обстреляли село Казинка Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

- Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 5 февраля в Валуйском городском округе система ПВО сбила две ракеты, прилетевшие со стороны Украины. А 4 февраля в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное.

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