Новый исторический ретро-маршрут стартовал в Старом Осколе

Под торжественную музыку и паровозный гудок пассажиры ретро-состава отправились в первый рейс. Фото: Владимир НОСОВ

5 февраля, в день 80-летия освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков, исторический ретро поезд совершил свой первый рейс по маршруту Старый Оскол – Сараевка. Первыми пассажирами состава, который пройдет по знаменитой «Дороге Мужества», протяженностью в 95 километров, построенной за 32 дня практически вручную, в основном женщинами и подростками, стали ветераны Великой Отечественной войны и ветераны-юговосточники. Проект воплотили в жизнь благодаря совместным усилиям ОАО «РЖД» и Правительства Белгородской области.

Торжественное мероприятие началось с посещения часовни святого Архангела Михаила на привокзальной площади Старого Оскола.

. Фото: Владимир НОСОВ

Программа мероприятий, приуроченных к памятному, историческому событию была насыщенной и интересной. Гостей пригласили на просмотр открывшейся экспозиции подвига железнодорожников в Курской битве в здании старооскольского вокзала. Участники события с интересом познакомились с уникальными экспонатами, подготовленными железнодорожниками и посмотрели документальный фильм о роли Юго-Восточной железной дороги в Великой Отечественной войне и ее вкладе в победе в Курской битве.

Затем хозяева и гости мероприятия почтили память строителей «Дороги мужества» у обелиска со скульптурной группой. Следующим стал осмотр исторического бронепоезда «Московский метрополитен». Гости познакомились с экспонатом снаружи, а затем посетили экспозицию, представленную в нем.

. Фото: Владимир НОСОВ

Перед пуском состава на перроне прошел праздничный митинг. Председатель дорожного совета ветеранов Юрий Офицеров отметил, что «сохраняя память о событиях Великой Отечественной войны, все мы отдаем дань уважения и признательности старшему поколению, ветеранам и труженикам тыла, людям, которые отстояли свободу и независимость нашей страны».

Под торжественную музыку и паровозный гудок, в 11.20 ветераны, пассажиры ретро-состава отправились в первый рейс со станции Старый Оскол. Оставшиеся хозяева и гости мероприятия продолжили осмотр представленных экспонатов, которым стал вагон маршала Тухачевского. Затем отправились на составе, вел который легендарный паровоз серии 9П, осматривать информационно-коммуникационную площадку на территории эксплуатационного локомотивного депо Старый Оскол. Торжественное мероприятие завершилось осмотром обновленного в ходе реконструкции депо Старый Оскол и воссозданного паровозного участка.