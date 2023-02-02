В Белгородской области до 2025 года построят лучший образовательный центр

Педагоги из Белгорода будут перенимать опыт своих коллег из «Летово». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По поручению президента России Владимира Путина в Белгородской области до конца 2025 года появится школа нового поколения. По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам регион вошел в пилотный проект по строительству лучшего образовательного центра. Здесь будут использовать передовые технологии, методы обучения и практики.

- Главная задача в этом вопросе - комплектование этой школы педагогическими и управленческими кадрами. Они должны пройти обучение по программам повышения квалификации и стажировки в ведущих общеобразовательных организациях. Запустили этот процесс с отбора кандидатов на должность директора, — рассказал Вячеслав Гладков.

Сегодня, 2 февраля, губернатор Белгородской области вместе со своим профильным заместителем по вопросам образования Андреем Милехиным, а также с несколькими педагогами региона, провел рабочую встречу с руководством школы «Летово». Частная общеобразовательная школа для учеников 7-11 классов находится в Москве. Первых учеников школа приняла в 2018 году. Учреждение использует лучшие мировые практики организации учебного процесса.

Педагоги из Белгорода будут перенимать опыт своих коллег из «Летово». Дальше новые образовательные практики можно будет распространить и в уже существующих школах области.

- Почему именно «Летово»? Учреждение использует лучшие мировые практики организации учебного процесса, при этом не делит детей по профилям, а помогает развивать свои таланты и открывать новые горизонты. В дальнейшем новые школы Белгородской области будут использовать этот опыт в организации собственного учебного процесса. Но в чем будет кардинальное отличие от «Летово»? Наша задача - построить не частную закрытую школу, а сделать ее ресурсным центром для всех 554 школ области, чтобы дать возможность развиваться всем белгородским детям, — отметил Вячеслав Гладков.