Вячеслав Гладков осмотрел объекты, пострадавшие от обстрела в Шебекино

Два торговых центра в Шебекино после обстрела ВСУ фактически перестали существовать. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области побывал на месте вчерашнего обстрела в городе Шебекино. Сильный минометный обстрел унес жизни двух человек, один из них – 14-летний ребенок. Гладков в своих соцсетях выразил соболезнования родным и близким погибших.

Еще 13 человек пострадали. Пятеро сейчас в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации. Семерым врачи оказали медицинскую помощь и отправили долечиваться домой амбулаторно. Сегодня в больницу обратился еще один пострадавший с черепно-мозговой травмой, его госпитализировали.

Глава региона осмотрел объекты, которые пострадали 22 октября от обстрела в Шебекино.

- Объекты коммерческие. Три торговых центра, два из которых фактически перестали существовать. При этом собственник объектов один. Что плохо? Имущество было не застраховано. На предприятие кредит. При собственнике ТЦ созвонился с руководством банка, договорились об отсрочке выплат по кредиту на год, - рассказал губернатор.

Вячеслав Гладков также напомнил, что из областного бюджета направляются средства на восстановление в полном объеме личного имущества, квартир и домов. По происшествию в Шебекино - полностью коммерческая история.

- Решения пока для данного предприятия нет, но мы будем искать возможность найти системное решение и помочь. Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в Правительство Российской Федерации. Сами мы уже эти объемы не сможем вытянуть, - заявил Гладков.

На данном этапе с разборкой завалов собственнику поможет администрация округа, и эти затраты возьмет на себя.