В отношении бывшего главы Вейделевского района Белгородской области возбуждено уголовное дело за взятку

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области бывший глава Вейделевкого района Анатолий Тарасенко может пойти под суд за взятку в крупном размере. Против него первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2019 году глава муниципалитета, по предварительному сговору с должностными лицами администрации, получил взятку от представителя коммерческой организации, которая выполняла работы в рамках исполнения муниципального контракта на территории Вейделевского района. Сообщается, что незаконное денежное вознаграждение получено за упрощение порядка приема выполненных работ со стороны заказчика.

Преступление выявили во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и УМВД региона, осуществляющие оперативное сопровождение по уголовному делу.

Как сообщили в региональном Следкоме, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, о том, что Тарасенко покидает свой пост, 23 декабря сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что у силовиков были претензии к работе экс-главы района. Также в июле 2022 года Гладков просил проверить работу Анатолия Тарасенко, так как он не смог отработать некоторые поручения. Тогда же направлялась комиссия в Вейделевский район. Белгородская прокуратура также направляла в суд требование прекратить действие служебного контракта с Анатолием Тарасенко в связи с утратой доверия.