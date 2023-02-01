Белгородская область получит 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на строительство разрушенных ВСУ домов

Владимир Путин пообещал оперативное решение вопросов по восстановлению жилой инфраструктуры. Фото: скриншот видео из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Сегодня,1 февраля, состоялось совещание по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС. В рамках ВКС в заседании участвовал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, он обратился к главе государства с просьбой о выделении средств из федерального бюджета на строительство новых домов жителям приграничных районов на встрече 24 января. За счёт региональной казны заново построено 140 домов, восстановлено около двух тысяч. Отселённые из приграничья люди уже практически 11 месяцев живут в ПВР. На строительство новых домов для них региональных средств не хватит.

9,4 млрд будут направлены в регион в ближайшее время. Для строительства жилья уже подготовлены участки, на местах обеспечена инженерная и транспортная инфраструктура.

- Многие люди оказались в сложной ситуации лишились жилья, вынуждены были переехать к родственникам или в пункты временного размещения. Государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду, – отметил Владимир Путин.

Вячеслав Гладков признался, наш регион находится в ежедневном контакте с федеральными министерствами.

- Техническую инвентаризацию тех жилых домов, которые пострадали, завершили. Понимаем, какое количество жилья восстановленного уже есть, сколько нам необходимо построить. Мы готовы к выполнению задачи по возмещению потерь, которые понесли жители нашей области».

Владимир Путин пообещал оперативное решение вопросов по восстановлению жилой инфраструктуры.

- Мы обсудили вопросы, которые обсуждаем регулярно. Но они своей остроты из-за этого не теряют. Прошу вас все, о чем мы договаривались, о чем договорились сейчас, исполнять в полном объеме и в те сроки, которые мы ставим перед собой. В целом, прошу вас настроиться на то, чтобы все вопросы были закрыты и закрыты в максимально короткие сроки,- пообещал президент РФ.