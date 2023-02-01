В Белгородской области охотник случайно застрелил друга

По ходу движения мужчина нажал случайно на спусковой крючок, из-за чего произошел выстрел в двигавшегося впереди товарища. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Во время следствия выяснилось, что обвиняемый и потерпевший были друзьями и находились вместе на территории одного из охотничьих угодий Вейделевского района. Каждый имел при себе охотничье оружие. Обвиняемый, не проверив постановку карабина на предохранитель, двигался по пересеченной местности. Перед ним шел потерпевший. По ходу движения мужчина нажал случайно на спусковой крючок, из-за чего произошел выстрел в двигавшегося впереди товарища. После полученного со спины огнестрельного ранения грудной клетки мужчина скончался.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Вейделевского района, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до двух лет тюрьмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области поймали пьяного охотника.