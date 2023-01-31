Белгородский район и Шебекинский городской округ подверглись массированному обстрелу

Оперативные службы уточняют последствия на земле в результате обстрела. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня вечером, 31 января, под обстрел со стороны Украины попали Белгородский район и Шебекинский городской округ. Информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Первые залпы прозвучали в районе восьми вечера. Спустя час снова сработала система противовоздушной обороны. Последствия на земле уточняются.

- Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу, - написал Гладков в телеграм-канале.

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