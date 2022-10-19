У Вячеслава Гладкова появится больше полномочий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Президент РФ Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования – это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» подписан сегодня Владимиром Путиным.

Этот уровень дает дополнительные полномочия главе региона в реализации следующих мер:

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

в) временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

г) введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

д) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

е) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов глава государства ввел повышенный уровень готовности. В других субъектах – базовый. Кроме того, военное положение установили в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.