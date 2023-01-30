Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 января 2023 8:26

При обстреле белгородского села Безлюдовки со стороны Украины ранили двух человек 30 января

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
20 января было атаковано село Карабаново Валуйского городского округа.

20 января было атаковано село Карабаново Валуйского городского округа.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области.

- По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Белгородская область в ежедневном режиме подвергается обстрелам ВСУ. Так, 20 января было атаковано село Карабаново Валуйского городского округа, 22 января - село Вязовое Краснояружского района, 23 января – село Казинка Валуйского городского округа, 26 января - село Муром Шебекинского городского округа, 29 января - село Долгое Валуйского городского округа.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ