При обстреле белгородского села Безлюдовки со стороны Украины ранили двух человек 30 января

20 января было атаковано село Карабаново Валуйского городского округа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области.

- По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Белгородская область в ежедневном режиме подвергается обстрелам ВСУ. Так, 20 января было атаковано село Карабаново Валуйского городского округа, 22 января - село Вязовое Краснояружского района, 23 января – село Казинка Валуйского городского округа, 26 января - село Муром Шебекинского городского округа, 29 января - село Долгое Валуйского городского округа.