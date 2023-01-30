В Белгородской области нетрезвый водитель с трудом смог сесть в патрульный автомобиль

Проведенное освидетельствование подтвердило, что мужчина находится в нетрезвом виде. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вчера, 29 января, в 00:35 в Корочанском районе на 48-м км федеральной автодороги «Белгород - М4 «Дон» сотрудники ДПС остановили автомобиль «Хендай Туксон» под управлением водителя 1972 года рождения.

- У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения. Он с трудом смог сесть в патрульный автомобиль и, полулежа на сидении, слушал, как инспектор ДПС разъясняет ему права, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Проведенное освидетельствование подтвердило, что мужчина находится в нетрезвом виде. Показание прибора составило 0,715 мг/л при допустимой норме 0,160 мг/л. Теперь мужчине в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Всего за минувшие выходные, 28 и 29 января, сотрудники Госавтоинспекции Белгородской области отстранили от управления 53 нетрезвых либо отказавшихся от медосвидетельствования водителя.

Напомним, за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в соответствии со ст.264.1 УК РФ предусмотрено уголовное наказание. Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы. Кроме того, по решению суда автомобиль в этом случае может быть конфискован.