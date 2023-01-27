Белгородскую пару, которая в огороде закопала убитого мужчину, отправили в колонию

Злоумышленник догнал мужа своей сожительницы и много раз пырнул ножом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Два жителя Грайворонского городского округа признаны виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Об этом «КП» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Следствие и суд установили, что в ночь с 24 на 25 октября 2021 года сожители пригласили к себе в дом мужа женщины, чтобы тот мог пообщаться с совместной дочерью. Во время застолья между двумя мужчинами возник словесный конфликт. 23-летний подсудимый вывел потерпевшего во двор, где инициировал драку. Желая спастись, потерпевший стал убегать. Злоумышленник его догнал и много раз пырнул ножом. Женщина, желая помочь своему сожителю, также выбежала во двор и также нанесла несколько ударов ножом потерпевшему.

По заключению экспертизы, все ранения были причинены потерпевшему, пока он еще был жив. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Чтобы скрыть совершенное преступление и его следы, перетащил тело в огород, где закопали его. Хотя подсудимые отрицали свою вину, присяжные единогласно признали их виновными по всем пунктам предъявленного обвинения. В итоге мужчина проведет 15 лет в колонии строгого режима, а его подельница - 12 лет в колонии общего режима.