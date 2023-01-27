В СВО участвуют два именных батальона из Белгородской области

Шевроны батальонов теробороны. Фото: скриншот видео.

Накануне, 26 января, вопрос об именных батальонах губернатору Вячеславу Гладкову в ходе прямого эфира задал белгородец. Он спросил, когда у области появится именной белгородский батальон.

- Мы что, хуже чеченцев или татарстанцев с москвичами? - спросил местный житель.

Глава региона ответил, что в Белгородской области созданы уже два именных батальона - белгородский и старооскольский. Они носят на своей форме герб региона и воюют с апреля 2022 года.

- Стараемся отзываться на те проблемы, которые у них есть. Нашивок, может быть, нет индивидуальных, давайте их сделаем. Хотя мы отправляли гербы Белгородской области, которые они носят на своей форме, - пояснил Вячеслав Владимирович.

Также глава региона рассказал, что в регионе сформированы семь батальонов теробороны. И показал образцы шевронов, которые сделаны для них в Белгороде.

- Поэтому не переживайте - лучше Белгородской области никого нет. Мы впереди всех и так будет всегда, - подытожил губернатор.

Напомним, об именных батальонах Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал президенту России Владимиру Путину 24 января, когда встречался с ним в Кремле.