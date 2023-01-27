Да будет связь!

фото: Александр Прохожнко-Копченый.

Время мчится, жизнь меняется. Сегодня нужно успеть подстроиться под новый ритм, всегда быть на связи и в курсе последних событий. Мы уже вряд ли сможем представить себя без компьютера, смартфона, без мобильной связи и интернета. А ведь есть в нашей стране, в нашем регионе места, в которых люди в поисках «заветных палочек» выходят на дорогу или забираются повыше.

До недавнего времени такими «глухими» местами были хутор Малый и Бородин в Чернянском районе Белгородской области. Но блага цивилизации дошли и до них. Благодаря проектам «Устранение цифрового неравенства 2.0» и «Цифровая экономика» у жителей населенных пунктов появились стабильная связь и интернет.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

- Цифровые услуги становятся уже насущной потребностью и необходимостью, а для этого нужна качественная сотовая связь и мобильный интернет. Из-за их отсутствия наши жители постоянно обращались в администрацию и к губернатору. Они также хотят получить в режиме онлайн больничный лист, электронный рецепт и заказать доставку лекарств, – рассказала глава администрации Чернянского района Татьяна Круглякова.

фото: Александр Прохожнко-Копченый.

Отрадно, что теперь в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек есть возможность устранить цифровое неравенство. В числе счастливчиков оказались и жители Чернянских хуторов. Так, в хуторе Малый проживает 145 человек. Отправной точкой для появления сотовой связи стал ФАП, который отремонтировали в 2019 году, а осенью 2021 года сюда провели интернет по оптоволоконному кабелю по нацпроекту «Цифровая экономика». «Ростелеком» – партнер государства в реализации этой федеральной программы, благодаря которой к услугам передачи данных уже подключено 512 социально-значимых объектов, в том числе 311 ФАПов.

- Теперь в нашем пункте, не покидая хутор, можно записаться к врачам районной и областной больниц, а также федеральных медучреждений. Благодаря интернету, мы отказались от бумажных карт пациентов, перешли на электронные. Также стали возможными онлайн-консультации со специалистами узкого профиля, направление и получение результатов анализов в электронном виде и дистанционное обучение нашего персонала, – отметила об изменениях главный врач Чернянской ЦРБ им. П.В. Гапотченко Елена Королёва.

фото: Александр Прохожнко-Копченый.

КТО И КАК ВЫБИРАЕТ?

Жители хутора поняли, что связи только в ФАПе недостаточно и подали заявку на участие в проекте УЦН 2.0. В его рамках до 2030 года мобильная связь 4G должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктах страны. А за строительство базовой станции голосовали на портале Госуслуги. И уже в декабре прошлого года стали обладателями долгожданного мобильного интернета и стабильной сотовой связи.

- Белгородская область – эта территория с довольно широким уровнем покрытия сотовой связи. Однако и в ней имеются серые места, такие, каким был хутор Малый. Жители проголосовали на портале Госуслуги. В этом году Чернянский район стал лидером по голосованию по УЦН. Больше четырех тысяч голосов было отдано за населенные пункты района, в том числе, более 2 тысяч – за хутор Бородин, – подчеркнул начальник отдела развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и связи минцифры Белгородской области Дмитрий Гавришов.

К слову, принять участие в голосовании можно как онлайн, на портале Госуслуг, так и с помощью обычных почтовых отправлений. После выбора населенных пунктов, которые стали лидерами голосования, специальная комиссия, состоящая из представителей органов власти и оператора связи, выезжает на место, проверяет ситуацию со связью и техническую возможность. При этом, те хутора, где уже есть хотя бы один оператор связи, исключаются из программы.

НОВЫЙ ВИТОК В СЕМЕЙНОМ БИЗНЕСЕ

Жителя хутора Бородин Александра Фартучного хорошо знают не только односельчане. Его подсолнечное масло и мука пользуются спросом и у чернянцев, и у белгородцев. Небольшим агропредприятием он руководит с 1999 года. На производстве работает семь человек, все – члены его семьи. Недавно предприятие также было подключено к высокоскоростному интернету по программе «Цифровая экономика».

фото: Александр Прохожнко-Копченый.

- Интернет ждали давно. Он нужен и для работы, и внукам, которые обучаются в школе. Увидел, как работает в ФАПе, решил попробовать и у себя. Благодаря интернету списываемся с партнерами и поставщиками по электронной почте, весь документооборот идет онлайн. Раньше приходилось это делать по факсу, он сейчас устарел, да и зависел от качества телефонной связи. Также по интернету заказываем запчасти, необходимое оборудование. Появилась возможность поставить видеокамеры, могу по ним отслеживать работу в хозяйстве по телефону, находясь в дороге. Да и дома теперь появились десятки ТВ-каналов, – поделился Фартучный.

ПЛАНЫ НА 2023-Й

В Белгородской области в прошлом году по программе УЦН 2.0 «Ростелеком» построил 27 базовых станций в 15 районах и округах. Специалисты проложили более 40 км оптоволоконных линий связи. Базовые станции обеспечивают высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия.

- Проект УЦН мы видим шире, чем только прокладка линий связи. Это еще и создание современных цифровых сервисов, в том числе, государственных. Жители хуторов и деревень, как и горожане, хотят пользоваться мессенджерами, соцсетями, дистанционным образованием и медициной, – отметил директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Юдин.

В этом году в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» планируется улучшить связь в 39 малых населенных пунктах региона. Уже полным ходом идет подготовка к строительству: выделяются земельные участки в соответствии с заявками инфраструктурных операторов, производится радиопланирование, геодезические исследования, установка опор для размещения передающего оборудования.

Народное голосование за хутора и села численностью от 100 до 500 человек, которые подключат к мобильному интернету, завершилось. В нем приняли участие более 13 000 человек.