Первый тост «За ПВО!»: Вячеслав Гладков похвалил защитников Белгородской области

Вячеслав Гладков: У меня большая гордость за людей, то, что они «держат удар».

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 января Вячеслав Гладков отметил мужество белгородцев и эффективность работы системы противовоздушной обороны над регионом.

- Если раньше один из первых тостов всегда поднимали за ВДВ, то сейчас - за ПВО. Я встречался с теми парнями, которые защищают наше небо, защищают людей, и люди это знают и очень это ценят. Даже флешмобы проводят среди девчонок о них - они герои. Я встречался со многими, и с командирами частей, и с рядовым составом - все красавцы, все профессионально работают, - сказал глава Белгородской области.

Путин в свою очередь подчеркнул, что российская система ПВО - одна из лучших в мире.

- Практическая боевая работа показывает, что ПВО России - одна из лучших в мире. Я уже говорил - то, что в США производят, скажем, ракеты системы Patriot, - у нас в стране таких ракет производят в три раза больше, даже больше, чем в три раза. И что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, то российское производство сопоставимо со всем мировым производством, и, кроме всего прочего, сами системы современные и надежные. Тем не менее, конечно, все бывает, но в целом система работает исправно, - отметил президент.

Вячеслав Гладков также отметил мужество белгородцев. В качестве примера он привел работу ДНД, которые сформированы в каждом населенном пункте. Дружины следят вместе с правоохранителями за безопасностью территорий. Благодаря им осенью удалось сберечь от пожаров после обстрелов урожай, поскольку добровольцы вели постоянный мониторинг ситуации на полях. И в целом в регионе удалось втрое сократить количество пожаров.

- Я человек новый в регионе, два года в нем, до этого не жил, и у меня большая гордость за людей, то, что они «держат удар», что это регион с высокоразвитым сельским хозяйством, с очень успешным прошлым, и любая дрожь в коленках может повести не к тем последствиям - нет, не дрожат, держатся, - подчеркнул губернатор.