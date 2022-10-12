Электронный сертификат: новые возможности для людей с инвалидностью

На мероприятии обсудили важные для людей с ограниченными возможностями вопросы.

Что такое электронный сертификат и в чем его преимущества? Что важно знать тем, кто собирается им воспользоваться? Эти и другие вопросы обсудили представители Белгородского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, а также различных общественных организаций инвалидов, работающих на территории региона.

Электронный сертификат для покупки средств реабилитации стал доступен людям с инвалидностью в октябре прошлого года. По данным ФСС, в России почти 1,5 миллиона людей с инвалидностью пользуются господдержкой при приобретении средств реабилитации. И лишь примерно 300 тысяч человек ежегодно самостоятельно их покупают.

- Ранее законом было предусмотрено только возмещение затрат. Такая процедура длительная и требует вложения собственных средств, - поясняет заместитель управляющего заместитель БРО ФСС РФ Елена Любова. – С электронным сертификатом, используя карту платежной системы «Мир», человек сам может подобрать необходимое средство реабилитации максимально индивидуально и в достаточно краткие сроки.

Елена Любова, подчеркивает максимально сокращенные сроки: оформление сертификата занимает 5 рабочих дней.

Эксперты поясняют: данный сертификат — это электронная запись в реестре сопряженная с банковской картой. Денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. Запись в реестре содержит вид и количество ТСР, максимальную цену для его оплаты.

К слову, о суммах. Цены на технические средства определены в рамках госконтракта, поэтому размер заложенных в сертификат средств ограничен.

- Узнать примерную цену на конкретное ТСР поможет электронный каталог технических средств реабилитации на сайте Фонда социального страхования, - уточняет Татьяна Кучеренко, консультант отдела социальных программ регионального отделения Фонда. - Если выбранное средство стоит больше суммы электронного сертификата, можно доплатить разницу из собственных средств - как при помощи наличных, так и любой другой банковской карты.

С актуальным перечнем средств, доступных для приобретения, можно ознакомиться на портале госуслуг или в каталоге на сайте ФСС.

А что делать, если купленный товар по каким-то причинам понадобилось вернуть?

- Такая возможность предусмотрена, - призывает не волноваться начальник отдела социальных программ Лариса Погорельцева. - Возврат происходит в ту торговую точку или торговую сеть, где было сделано приобретение. В случае одобрения возврата, нужно предъявить карту «Мир», на которую записан сертификат. Если срок действия сертификата не истек, то его можно снова использовать. Помните, что существуют отдельные товары, которые возврату и обмену не подлежат – их перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463. В целом же, если у вас возникают вопросы касательно использования электронного сертификата, то всегда можно обратиться к нашим специалистам или пролистать соответствующий раздел сайта Фонда

- Диалог с сотрудниками Фонда, их поддержка и разъяснения помогают нам с успехом пользоваться новой системой, - делится опытом Владимир Тараненко, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов. – Многие наши мамы и папы уже оценили удобство электронных сертификатов. Важно также, что они дают право выбора и облегчают процесс социализации, которых так не хватает данной категории людей. Например, приобрести такую ортопедическую обувь, чтобы ребенок не только чувствовал себя удобно, но и выглядел хорошо на фоне остальных ребят.

На мероприятии представители местных общественных организаций инвалидов поделились своим опытом использования электронных сертификатов.

Важно знать

Итак, резюмируем все озвученное экспертами:

- Получить сертификат могут взрослые и дети с инвалидностью, люди, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание. В будущем такая возможность появится и у ветеранов.

- Оформить сертификат можно через Госуслуги, а также лично обратившись ФСС. Перечень документов прост: документ, удостоверяющий личность, заявление, для инвалидов - индивидуальная программа реабилитации или абилитации, а для пострадавших на производстве - программа реабилитации, разработанная учреждением медико-социальной экспертизы.

- Если детей с инвалидностью в семье двое, то нужно подать заявления на каждого. А если им требуется однотипное TCP (например, прогулочные кресла-коляски), нужно указать разные карты «Мир» - это связано с техническими особенностями системы.

- С актуальным перечнем ТСР, доступных для приобретения с использованием электронного сертификата, можно ознакомиться на портале госуслуг или в каталоге ФСС.

- Воспользоваться сертификатом можно в любой торговой точке страны, участвующей в системе.

- Приобретаемый товар должен соответствовать индивидуальной программе, прописанной медико-социальной экспертизой. Если рекомендовано несколько ТСР, на каждый вид оформляется отдельный сертификат. Они будут привязаны к одной карте, но использовать их можно в разное время.

- Важно уточнять: участвует ли торговая точка в системе и принимает ли к оплате электронные сертификаты

- Если цена выбранного средства превышает сумму электронного сертификата, можно доплатить разницу из собственных средств.

- Суммы нескольких сертификатов для общей покупки не объединяются, определенный сертификатом вид ТСР не изменяется, неиспользованные средства не монетизируются.

- В любой момент можно отказаться от электронного сертификата, вернувшись к привычной, пусть и более долгосрочной, схеме обеспечения средствами технической реабилитации.