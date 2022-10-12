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Общество12 октября 2022 13:15

Электронный сертификат: новые возможности для людей с инвалидностью

В ходе круглого стола белгородские эксперты объяснили тонкости новой системы обеспечения средствами технической реабилитации
Екатерина ПАПАКИНА
На мероприятии обсудили важные для людей с ограниченными возможностями вопросы.

На мероприятии обсудили важные для людей с ограниченными возможностями вопросы.

Что такое электронный сертификат и в чем его преимущества? Что важно знать тем, кто собирается им воспользоваться? Эти и другие вопросы обсудили представители Белгородского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, а также различных общественных организаций инвалидов, работающих на территории региона.

Электронный сертификат для покупки средств реабилитации стал доступен людям с инвалидностью в октябре прошлого года. По данным ФСС, в России почти 1,5 миллиона людей с инвалидностью пользуются господдержкой при приобретении средств реабилитации. И лишь примерно 300 тысяч человек ежегодно самостоятельно их покупают.

- Ранее законом было предусмотрено только возмещение затрат. Такая процедура длительная и требует вложения собственных средств, - поясняет заместитель управляющего заместитель БРО ФСС РФ Елена Любова. – С электронным сертификатом, используя карту платежной системы «Мир», человек сам может подобрать необходимое средство реабилитации максимально индивидуально и в достаточно краткие сроки.

Елена Любова, подчеркивает максимально сокращенные сроки: оформление сертификата занимает 5 рабочих дней.

Елена Любова, подчеркивает максимально сокращенные сроки: оформление сертификата занимает 5 рабочих дней.

Эксперты поясняют: данный сертификат — это электронная запись в реестре сопряженная с банковской картой. Денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. Запись в реестре содержит вид и количество ТСР, максимальную цену для его оплаты.

К слову, о суммах. Цены на технические средства определены в рамках госконтракта, поэтому размер заложенных в сертификат средств ограничен.

- Узнать примерную цену на конкретное ТСР поможет электронный каталог технических средств реабилитации на сайте Фонда социального страхования, - уточняет Татьяна Кучеренко, консультант отдела социальных программ регионального отделения Фонда. - Если выбранное средство стоит больше суммы электронного сертификата, можно доплатить разницу из собственных средств - как при помощи наличных, так и любой другой банковской карты.

С актуальным перечнем средств, доступных для приобретения, можно ознакомиться на портале госуслуг или в каталоге на сайте ФСС.

С актуальным перечнем средств, доступных для приобретения, можно ознакомиться на портале госуслуг или в каталоге на сайте ФСС.

А что делать, если купленный товар по каким-то причинам понадобилось вернуть?

- Такая возможность предусмотрена, - призывает не волноваться начальник отдела социальных программ Лариса Погорельцева. - Возврат происходит в ту торговую точку или торговую сеть, где было сделано приобретение. В случае одобрения возврата, нужно предъявить карту «Мир», на которую записан сертификат. Если срок действия сертификата не истек, то его можно снова использовать. Помните, что существуют отдельные товары, которые возврату и обмену не подлежат – их перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463. В целом же, если у вас возникают вопросы касательно использования электронного сертификата, то всегда можно обратиться к нашим специалистам или пролистать соответствующий раздел сайта Фонда

- Диалог с сотрудниками Фонда, их поддержка и разъяснения помогают нам с успехом пользоваться новой системой, - делится опытом Владимир Тараненко, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов. – Многие наши мамы и папы уже оценили удобство электронных сертификатов. Важно также, что они дают право выбора и облегчают процесс социализации, которых так не хватает данной категории людей. Например, приобрести такую ортопедическую обувь, чтобы ребенок не только чувствовал себя удобно, но и выглядел хорошо на фоне остальных ребят.

На мероприятии представители местных общественных организаций инвалидов поделились своим опытом использования электронных сертификатов.

На мероприятии представители местных общественных организаций инвалидов поделились своим опытом использования электронных сертификатов.

Важно знать

Итак, резюмируем все озвученное экспертами:

- Получить сертификат могут взрослые и дети с инвалидностью, люди, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание. В будущем такая возможность появится и у ветеранов.

- Оформить сертификат можно через Госуслуги, а также лично обратившись ФСС. Перечень документов прост: документ, удостоверяющий личность, заявление, для инвалидов - индивидуальная программа реабилитации или абилитации, а для пострадавших на производстве - программа реабилитации, разработанная учреждением медико-социальной экспертизы.

- Если детей с инвалидностью в семье двое, то нужно подать заявления на каждого. А если им требуется однотипное TCP (например, прогулочные кресла-коляски), нужно указать разные карты «Мир» - это связано с техническими особенностями системы.

- С актуальным перечнем ТСР, доступных для приобретения с использованием электронного сертификата, можно ознакомиться на портале госуслуг или в каталоге ФСС.

- Воспользоваться сертификатом можно в любой торговой точке страны, участвующей в системе.

- Приобретаемый товар должен соответствовать индивидуальной программе, прописанной медико-социальной экспертизой. Если рекомендовано несколько ТСР, на каждый вид оформляется отдельный сертификат. Они будут привязаны к одной карте, но использовать их можно в разное время.

- Важно уточнять: участвует ли торговая точка в системе и принимает ли к оплате электронные сертификаты

- Если цена выбранного средства превышает сумму электронного сертификата, можно доплатить разницу из собственных средств.

- Суммы нескольких сертификатов для общей покупки не объединяются, определенный сертификатом вид ТСР не изменяется, неиспользованные средства не монетизируются.

- В любой момент можно отказаться от электронного сертификата, вернувшись к привычной, пусть и более долгосрочной, схеме обеспечения средствами технической реабилитации.

Оформить сертификат можно через Госуслуги, а также лично обратившись ФСС.

Оформить сертификат можно через Госуслуги, а также лично обратившись ФСС.

ПРЕСС-ЦЕНТР КП