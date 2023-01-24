Владимир Путин обсудил с Вячеславом Гладковым оперативную обстановку и обеспечение безопасности Белгородской области

Гладков: "На сегодняшний день вопросы безопасности – это то, что волнует, из-за чего люди переживают больше всего".

Вячеслав Гладков во второй раз за полгода встретился с Президентом России. Владимир Путин во время встречи отметил, что под руководством Гладкова Белгородская область демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого, стабильного развития.

- Это отражается в объективных данных, касающихся роста валового регионального продукта, промышленного производства, стройки, инвестиций. Есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания. Но начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и с работы оперативного штаба под Вашим руководством, — обратился к губернатору Президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Согласен с Вами, Владимир Владимирович, в том, что на сегодняшний день вопросы безопасности, то, что связано с оперативной обстановкой, – это то, что волнует, из-за чего люди переживают больше всего, — ответил глава Белгородской области.

На территории Белгородской региона создана общественная организация «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку», деятельность которой направлена на оказание содействия правоохранительным органам в поддержании правопорядка. Сейчас в отряде состоит около 3 000 человек. Правительство области организовало обучение в том числе по основным предметам военной подготовки, обеспечило автотранспортом, обмундированием, средствами бронезащиты, радиосвязи, беспилотными летательными аппаратами, оптическими средствами наблюдения. Члены отряда могут быть привлечены также к оказанию содействия и участию в мероприятиях по охране объектов (территорий) жизнеобеспечения, критически важной инфраструктуры, расположенных на территории региона, а также противодействию диверсионно-террористическим формированиям. В приграничных территориях органам правопорядка помогают отряды добровольных народных дружин.

Вячеслав Гладков доложил Владимиру Путину о деятельности регионального оперативного штаба, так как в регионе введен средний уровень реагирования. По решению оперативного штаба в регионе принимаются такие важные решения как переход на дистанционное обучение или усиление мер по охране объектов энергетики. Так, по решению оперштаба была усилена охрана мостов в приграничных территориях и иных объектов инфраструктуры. Также установлены дополнительные источники питания для объектов здравоохранения и водоснабжения.

С апреля 2022 года на территории всей области введен «жёлтый» уровень террористической опасности. Реальными угрозами для Белгородской области в настоящий период продолжают оставаться обстрелы населенных пунктов и объектов инфраструктуры, гибель и ранение мирных жителей.

- По закону мы должны быть выплачивать собственнику единовременную сумму в случае повреждение жилья. Когда я сам проехал и посмотрел на разрушенные дома, понял, что это точно неправильно. Поэтому было принято решение — все разрушенное в результате обстрелов жильё мы восстанавливаем в полном объеме, включая даже внутреннюю отделку и закупку повреждённой мебели. Мне кажется, это справедливо. На сегодняшний день мы восстановили почти 2000 домов и квартир, еще 500 в работе, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.