«Формализма быть не должно»: белгородский губернатор не доволен проведением общественной приемки капремонта

Гладков: Замечаний у жильцов быть не должно, их все надо оперативно устранить. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время еженедельного оперативного совещания регионального правительства замгубернатора области по внутренней политике Ольга Медведева рассказала о результатах проведения общественной приемки МКД после капремонтов в прошлом году. Процедура проводится при участии собственников жилых помещений, представителей управляющих компаний, а также депутатов различного уровня.

После новогодних выходных представители регионального министерства общественных коммуникаций изучили удовлетворенность жителей качеством проведения общественной приемки. Для этого лично посетили 50 МКД области из 219 капитально отремонтированных в 2022 году.

- В 26 МКД в 15 муниципалитетах старшие домов подтвердили, что приемка проходила, они принимали в ней участие. На следующих 24 объектах в 10 муниципалитетах общественная приёмка прошла с нарушениями утвержденного порядка. По 8 домам акты подписаны представителями совета домов, замечаний по капремонту у них нет, но стоит отметить, что общественная приёмка не была проведена в принятом формате. По ещё 9 объектам акты подписаны председателями совета домов, но у жителей есть замечания по ремонту. Общественной приёмки на объектах фактически не было, - доложила замгубернатора Ольга Медведева.

Помимо этого, еще в 2 многоквартирных домах в Алексеевке, в Валуйках, Губкине и в 2 домах в Старом Осколе акты были подписаны без собственников. В Вейделевке жильцы отказались подписывать акт из-за некачественно выполненного капитального ремонта.

- Фонд содействия реформированию ЖКХ, на который были возложения полномочия по проведению общественной приемки МКД после капремонта, не исполняет приказ министерства ЖКХ, не уделяет должного внимания процессу, что вызывает только недовольство со стороны жителей, - подытожила Ольга Медведева.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести служебное расследование:

- Даю месяц на то, чтобы довести эту работу до конца. Никакого формализма здесь быть не должно. Замечаний у жильцов быть не должно, их все надо оперативно устранить, - сказал губернатор.

Кроме того, общественная приемка теперь должна проводиться при участии глав муниципалитетов и местных администраций. Дополнительно для каждого из муниципалитетов будет опубликован подробный график проведения общественной приемки после капремонта многоквартирных домов, в том числе и ранее имевших статус бывших общежитий.