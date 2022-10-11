Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле подстанции в Шебекино 11 октября

11 октября ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино Белгородской области. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об обстреле со стороны Украины подстанции в городе Шебекино. Более двух тысяч жителей территории остались без электричества.

- ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет, - написал глава региона.

На месте происшествия находятся МЧС, полиция и другие оперативные службы. Также к месту обстрела приехали заместитель губернатора Константин Полежаев и глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

По словам Гладкова, последствия будут устранены в максимально короткий промежуток времени.