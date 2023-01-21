В Белгородской области возобновили расследование уголовного дела о пропавшем больше 6 лет назад мужчине

В настоящее время ведутся поиски останков. Фото: "КП" Архив

Появилась новая информация по делу о пропавшем в 2016 году жителе Старооскольского городского округа. Больше шести лет назад мужчина 1980 года рождения из села Федосеевка исчез вместе с автомобилем.

На протяжении нескольких лет следователи регионального следственного управления и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Белгородской области собирали информацию о событиях, произошедших в день преступления. В результате удалось выявить троих причастных – это жители Старооскольского городского округа.

По версии следствия, все четверо мужчин в злополучный день распивали вместе спиртное. В какой-то момент между приятелями произошла ссора и обвиняемые избили потерпевшего, причинив ему телесные повреждения, от которых он скончался. Испугавшись содеянного, они избавились от тела и от автомобиля мужчины.

В декабре 2019 года транспортное средство, на котором передвигался пропавший без вести оскольчанин, автоинспекторы обнаружили в Губкине. Однако, что произошло с владельцем автомобиля, правоохранителям еще предстояло выяснить.

Полиция при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии задержала всех троих участников преступления. Они взяты под стражу. Выяснилось, что тело жителя Федосеевки злоумышленники захоронили. В настоящее время ведутся поиски останков. Расследование уголовного дела продолжается. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.