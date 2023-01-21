В Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало больше 2500 квартир и домов

Процесс восстановления пострадавшего жилья осложняется подбором необходимых строительных материалов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В утреннем обращении в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, что продолжаются работы по восстановлению пострадавших от обстрелов жилых домов и квартир. По словам главы региона, самый большой объем восстановительных работ запланирован в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском горокругах,Белгородском и Краснояружском районах, а также в областном центре.

- Например, в Уразово Валуйского округа из 18 пострадавших домов 15 уже восстановлено. А в городе Шебекино из 181 - 85. Конечно, в первую очередь восстанавливаем периметр: кровлю, окна. Затем по согласованию с собственниками выполняем оставшиеся объемы работ, - пояснил Вячеслав Гладков.

Губернатор также отметил, что сам процесс восстановления пострадавшего жилья осложняется еще и подбором необходимых строительных материалов. Чтобы не было претензий у жильцов, к примеру, от разноцветной крыши после восстановления. Кроме того, главам муниципалитетов необходимо индивидуально работать с каждой семьей, которая пострадала от обстрелов.

- Хочется подобрать материалы для восстановления жилых домов и квартир в том виде, в котором они были до повреждения. Много происходит согласований, но самое главное, что объекты снимают с контроля только тогда, когда собственник пишет расписку, что претензий больше не имеет. Надеюсь, что совместными усилиями мы всю эту проблему должны решить, - подытожил губернатор Гладков.